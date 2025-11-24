CORLETO PERTICARA – LETTERATURA AL FEMMINILE – 25 NOVEMBRE 2025 SALA CINEMA ZI NIK

Alla Presenza delle più alte istituzioni civili quest’anno, il 25 Novembre, vedremo, presso la Sala Teatro Cinema Zi Nik (ore 18:00), una manifestazione che sancirà la nascita, presso la biblioteca comunale, della sezione monotematica di libri dedicata alle donne. Una iniziativa all’apparire semplice ed anche consumata come notizia. Invece è la più dirompente che si registra negli ultimi tempi, perché vuole riprendersi la forza per mettere fine a notizie ferali di donne assassinate dall’amore malato con l’elevazione dell’animo umano. Con i libri, con la cultura, con la mente aperta e capace di portare a ragionamento ogni diversità di veduta senza mai risolverla con la forza o l’arroganza di chi ancora si crede essere superiore rispetto alle donne.

La Fenice, associazione culturale di Corleto Perticara, ha chiesto ed ottenuto una sponsorizzazione, da parte di Total Energies, che ha pensato di investire non in semplici manifestazioni d’attrazione ma strutturando una sezione monotematica di “Letteratura al Femminile”. Creando aspettativa ed auspicio per un mondo dove la repressione della violenza e le manifestazioni con scarpe rosse diventano inutili. La porta per la cultura e l’elevazione dell’animo umano è il miglior investimento che una comunità può fare, ed a Corleto Perticara “il luogo dei libri” vuole e sarà quel presidio di civiltà che tutti gli riconoscono. La Fenice donerà al Comune un cospicuo patrimonio di Libri che verranno allocati nella Biblioteca Comunale “Pietro e Michele Lacava” in una sezione speciale.