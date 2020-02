Convocato tavolo tecnico in Prefettura a Potenza sulla situazione Coronavirus

Sessanta contagi da Covid 19, meglio noto come Coronavirus, nelle ultime 48 ore con due morti hanno innalzato il livello di allerta anche nel nostro paese.

A fini precauzionali il Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per lunedì 24 febbraio alle ore 10,30 una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame delle problematiche connesse al contagio da Corona Virus. All’incontro saranno altresì presenti il presidente della Regione Basilicata ed i Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

E’ notizia di poco fa: il paziente zero è negativo ai test. In sostanza non ha mai avuto il virus. E a Codogno ora è caccia a chi ha contagiato il podista 38enne, considerato il paziente 1. Il paziente zero, il manager della Mae di Firenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza, è risultato negativo sia al tampone che agli esami del sangue.