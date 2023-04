Convegno Internazionale di Dialettologia, dal 20 al 22 aprile all’Unibas

Dal 20 al 22 aprile, presso l’Università degli Studi della Basilicata, sede di Via Nazario Sauro a Potenza, si terrà la VII edizione del Convegno Internazionale di Dialettologia: «Dialetti per parlare e parlarne» organizzato dal Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D). L’importante e consolidato appuntamento scientifico riunisce in Basilicata dal 2008, a cadenza biennale, le maggiori personalità del mondo accademico nazionale e internazionale. Studiosi provenienti, tra le altre, dalle Università di Cambridge, Oxford, Manchester, Monaco, Gottinga, Palermo, Modena e Reggio Emilia, Torino e Napoli presenteranno contributi inerenti a diversi aspetti della Dialettologia italiana, dando lustro alla nostra regione che si pone ancora una volta come punto di riferimento degli studi di settore. All’evento saranno presenti anche rappresentanti di alcune delle Istituzioni che in questo delicato periodo profondono impegno ed energie a sostegno del C.I.D. e del suo importante lavoro di salvaguardia e valorizzazione dei nostri dialetti. Interverranno l’Assessore regionale alle “Attività produttive, lavoro, formazione e sport” Alessandro Galella, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, il Sindaco di Ruoti (Pz) Franco Gentilesca, comune capofila di altri 93 comuni che hanno ad ottobre inviato al Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare volta ad Istituzionalizzare il CID. Nella speranza che l’iter avviato a riguardo, e bloccato da tempo in IV commissione regionale, continui il suo cammino fino al voto del Consiglio regionale, il lavoro del C.I.D. per la Basilicata continua ancora con questo importante appuntamento congressuale.