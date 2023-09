Ci sono anche casi lucani nell’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo anti sofisticazione, in tutta Italia, sulla gestione di 3. 384 liste d’attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali relative a svariate tipologie di visite mediche specialistiche e di esami diagnostici .Gli accertamenti condotti in un poliambulatorio ed un distretto sanitario della provincia di Potenza “hanno consentito – è scritto in una nota diffusa dai Nas – di appurare, in entrambi i casi, il mancato rispetto dei tempi di attesa secondo la priorità assegnata dal medico di medicina generale e delle corrette procedure nella comunicazione della sospensione delle agende”.

Le ispezioni dei carabinieri del Nas hanno riguardato 1. 364 struttura sanitarie in tutta Italia, sia pubbliche che convenzionate, prendendo in esame i calendari a partire da gennaio scorso, All’esito delle verifiche (condotte nei mesi di luglio e agosto), i militari hanno denunciato 26 persone tra medici ed infermieri ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. Tra i casi più rilevanti quello di 9 medici che avrebbero favorite conoscenti e propri pazienti privati stravolgendo le liste di attesa. In 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese o interrotte anche con procedure non consentite. Le indagini e i controlli vanno, nel frattempo, avanti con riferimento anche all’attività intramoenia dei camici bianchi.

Bardi e Fanelli: “Liste d’attesa, dai NAS conferma regolarità SSR lucano”

“Una sola irregolarità, che riguarda una struttura accreditata e un distretto in provincia di Potenza, riscontrata dalle ispezioni dei NAS La Basilicata ha dunque dato ennesima conferma che sulle liste di attesa rispettiamo le regole, nonostante le tante polemiche elettoralistiche. E, possiamo dirlo, a differenza di tante altre regioni, dove sono state riscontrate irregolarità anche molto gravi. Nelle prossime settimane metteremo on line tutti i dati regionali sui tempi di attesa, sia con un dettagliato resoconto settimanale, sia con le prime tre date utili per ogni tipologia di prestazione. La trasparenza confermerà la correttezza del lavoro sulle liste di attesa, oggi certificato anche dai NAS. Molto c’é da fare, ma ancora una volta possiamo rispedire al mittente certo allarmismo ingiustificato e interessato”. Lo affermano il Presidente della Regione, Vito Bardi e il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Salute, Francesco Fanelli.