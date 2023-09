Controlli Nas su liste d’attesa: criticità anche in Basilicata. Bardi: “dai Nas conferma regolarità Servizio Sanitario Regionale”

Sono una ventina le strutture sanitarie lucane, pubbliche e convenzionate, in cui i Nas hanno riscontrato criticità nel rispetto delle liste di attesa e delle priorità assegnata ai pazienti dal medico di famiglia.

In Basilicata le ispezioni hanno riguardato 49 strutture sanitarie nei mesi di luglio e agosto, prendendo in esame i calendari a partire a gennaio scorso.

I militari hanno riscontrato, soprattutto nel pubblico, una notevole carenza di medici che impatta sull’intero sistema.

Le indagini e i controlli vanno nel frattempo avanti, con riferimento anche all’attività intra moenia dei camici bianchi.

“Una sola irregolarità, che riguarda una struttura accreditata e un distretto in provincia di Potenza, riscontrata dalle ispezioni dei NAS che sono state eseguite presso presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nonché presso le strutture private accreditate, con la finalità di accertare il rispetto dei criteri previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). La Basilicata ha dunque dato ennesima conferma che sulle liste di attesa rispettiamo le regole, nonostante le tante polemiche elettoralistiche. E, possiamo dirlo, a differenza di tante altre regioni, dove sono state riscontrate irregolarità anche molto gravi. Nelle prossime settimane metteremo on line tutti i dati regionali sui tempi di attesa, sia con un dettagliato resoconto settimanale, sia con le prime tre date utili per ogni tipologia di prestazione. La trasparenza confermerà la correttezza del lavoro sulle liste di attesa, oggi certificato anche dai NAS. Molto c’é da fare, ma ancora una volta possiamo rispedire al mittente certo allarmismo ingiustificato e interessato”. Lo affermano in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Salute, Francesco Fanelli.

L’Unità di Crisi Sanitaria di Basilicata presenta una “Rilevazione empirica sulle liste di attesa del SSR lucano”. In allegato, è presente il file all’interno del quale viene esposta la rilevazione condotta in modo empirico nell’ambito delle 69 prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate come “critiche” dal PNGLA (Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa).

Durante la conferenza stampa/dibattito sulla Crisi Sanitaria che si terrà a Melfi, domenica 10 settembre (alle ore 10.30, presso la sala White Hollywood – Largo Stazione), saranno divulgati ulteriori documenti che mettono in relazione le liste di attesa con l’Articolo 10 della Legge di Bilancio regionale; articolo che, ricordiamo, sarà discusso nel prossimo Consiglio regionale straordinario.