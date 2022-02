Contro il cancro mettici la testa: il service charity promosso dal Rotaract Club Val D’Agri

Il Rotaract Club Val D’Agri, associazione valligiana di giovani che vogliono fare la differenza, promuove il service charity sulla donazione dei capelli e cerca di sensibilizzare la comunità in modo da poter raccogliere maggiori ciocche possibili. L’intento è di sostenere le persone meno abbienti aiutandole ad affrontare con maggiore serenità e fiducia la loro battaglia contro la malattia.

Le ciocche raccolte saranno inviate alla Banca dei Capelli che si occuperà di preparare le parrucche per le persone che si trovano ad affrontare questo stato di difficoltà.

Cosa puoi fare? Segui la nostra guida passo passo, non te ne pentirai!

1 Concorda con il tuo parrucchiere quando tagliare i capelli.

2 Preparati:

I capelli o ciocche dovranno essere lunghi almeno 27cm, ben asciutti, raccolti in trecce o in blocchi legati da elastici per evitare che si rovinino. Possono essere tinti purché di un unico colore. Non devono presentare mèches, colpi di sole e altre tipologie di colorazione.

3 Taglia:

Raccogli i capelli in una ciocca o in una treccia e legali ben stretti con un elastico o con una fascettina.

I capelli in piccole code andranno tagliati appena sopra l’elastico.

4 Immortala il momento e taggaci sui nostri social!

Instagram: rotaract_valdagri

Facebook: Rotaract Club Val D’Agri

DOVE ANDRANNO LE TUE CIOCCHE?

I capelli verranno raccolti in una busta e consegnati all’Associazione “Banca dei Capelli” www.bancadeicapelli.it

Grazie per il tuo impegno e complimenti per il tuo nuovo look!