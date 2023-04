Contributi per veicoli elettrici per le medie e piccole imprese del turismo

L’assessore all’Ambiente ed Energia Cosimo Latronico comunica che è stata approvata con determina dirigenziale la graduatoria dell’Avviso Pubblico destinato alle piccole e medie imprese del settore trasporto passeggeri dell’ultimo miglio, dell’ospitalità turistica, delle agenzie di viaggio e della ristorazione e del noleggio di biciclette per l’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici.

“La misura – commenta Latronico – ha riscosso un significativo riscontro. Sono 75 le richieste di contributo pervenute alla data di scadenza dell’Avviso, di cui 50 ammesse e finanziate sulla base della dotazione finanziaria disponile e 22 ammesse e, al momento, non finanziabili per esaurimento delle risorse. Solo 3 sono le domande decadute per rinuncia o non ammesse. Si tratta di un altro importantissimo traguardo – aggiunge Latronico – in linea con le scelte innovative e sostenibili a vantaggio del risparmio economico e della tutela dell’ambientale, operate in tema di transizione ecologica”.

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a un milione di euro. L’importo massimo del contributo del 50% dei costi ammissibili per ciascun veicolo elettrico è di 15 mila euro per un massimo di 5 veicoli. La graduatoria è pubblicata alla pagina

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/risultatiGara.jsp?id=721751