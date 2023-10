Contributi impianti fotovoltaici, sequestro per 99 milioni

Avrebbero percepito indebitamente contributi pubblici per 49 impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli in Basilicata. Per questo motivo, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro conservativo di beni, conti, soldi e partecipazioni societarie, per un valore complessivo di oltre 99 milioni di euro, a carico di 61 privati, legali rappresentanti delle 49 società titolari degli impianti. Il decreto di “sequestro conservativo ante causam” è stato emesso dal presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, su richiesta della Procura generale.

Durante le indagini, la Guardia di Finanzaha accertato che “gli impianti beneficiari dei contributi statali – erogati dalla società del Ministero dell’Economia, Gse, Gestore dei servizi energetici – erano stati costruiti in assenza di idoneo titolo giuridico autorizzativo” e che i responsabili avevano frazionato ad arte i terreni ricorrendo anche a prestanome.

I 99 milioni di euro corrispondono al totale dei contributi erogati da Gse e percepiti, fino al giugno 2022, dalle società titolari degli impianti fotovoltaici

I 61 presunti responsabili “a titolo doloso” del danno hanno ricevuto un “invito a dedurre” dalla Corte dei conti.