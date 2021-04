Continuano gli allenamenti in casa Orsa Viggiano in vista dell’ultimo impegno stagionale con il Cataforio che il calciatore Nicholas Petragallo presenta così: “Ci stiamo allenando bene in vista dell’ultima giornata di campionato. Vogliamo chiudere in bellezza, con una buona prestazione e magari con i tre punti”.

FORMAZIONE: “Siamo tutti presenti tranne Contini, Lucchesi e Caramia che sono andati a giocare in serie C1”.

IL CATAFORIO: “Sarà una partita dura ma stiamo bene. Loro verranno qui per vincere e raggiungere la salvezza matematica”.

IL CAMPIONATO: “E’ stato un girone intenso ed equilibrato: solo il Napoli ha fatto un campionato a parte. Davvero, una bella stagione in cui nella prima parte abbiamo dimostrato di valere questa categoria”.

PETRAGALLO: “Personalmente sono soddisfatto vista la mia crescita. Questo è il primo anno in A2 e sono cresciuto tatticamente e a livello di personalità grazie al tecnico Rispoli e alla società che ha creduto in me”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA