Continua il recupero di plastica e rifiuti da parte dei volontari di “Plastic Free”, in Basilicata 500 kg nel weekend

L’onda blu dei volontari Plastic Free, la onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha ripulito spiagge, aree verdi, piazze e luoghi pubblici rimuovendo 19,5 tonnellate di plastica e rifiuti. In 90 clean up tenutisi lo scorso fine settimana, circa 2.100 volontari si sono adoperati con determinazione per celebrare con un gesto d’amore e attenzione la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani, grazie al sostegno del main sponsor MINI. In Basilicata si è tenuta una raccolta a Balvano (Potenza) con 30 volontari che hanno rimosso 500 chili di rifiuti. Alle pulizie ambientali in Italia, si aggiungono quelle all’estero dove Plastic Free Onlus continua ad espandere la propria rete: 15 appuntamenti tra Stati Uniti, Malawi, Tanzania, Kenya, Camerun, Spagna, Paesi Bassi, Germania e India.

“Sotto la sapiente guida dei nostri referenti territoriali, i volontari hanno potuto fare la propria parte per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del mare – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Le nostre raccolte puntano a sensibilizzare e rendere sempre più consapevoli i cittadini di come l’impatto dei comportamenti dell’uomo incida sulla Natura”.

“Si stima che ogni minuto venga versato negli oceani un camion di rifiuti di plastica: una rotta – dichiara Emanuela Di Stasio, referente locale Plastic Free – che dobbiamo invertire immediatamente per preservare la nostra stessa sopravvivenza sulla Terra. Nei clean up, ci siamo anche concentrati sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta, raccogliendone 65 chili: ogni anno in Italia 14 miliardi di ‘cicche’ vengono dispersi nell’ambiente e con loro – aggiunge – oltre 4.000 sostante chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Gesti e abitudini non più tollerabili che devono necessariamente finire. Invitiamo chiunque voglia darsi da fare ad iscriversi gratuitamente alle prossime pulizie ambientali. – conclude Emanuela Di Stasio – E’ sufficiente iscriversi sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi”.

SERVIZIO VIDEO DELLA TGR BASILICATA SULLA RACCOLTA PLASTICA A BALVANO:

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2024/06/un-mondo-senza-plastica-b3c79024-0a8c-446e-88ff-ea3289871b5c.html?nxtep