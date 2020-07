Consulenza GRATUITA per accedere al SUPERBONUS 110%

Stai cercando aiuto e informazioni per accedere al SUPERBONUS 110%? Sei nel posto giusto! Come avrete avuto modo di sentire sono state varate dallo stato una serie di misure volte a dare uno slancio all’economia, tra queste nel decreto RILANCIA ITALIA, troviamo quella del SUPEBONUS per edilizia e sismabonus che permette attraverso i recuperi delle imposte di ottenere delle detrazioni fino al 110%. Quindi è possibile rientrare del 110% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico e sismico della propria abitazione.

Quali interventi di ristrutturazione è possibile effettuare con gli incentivi dell’Ecobonus?

> SE VIVI IN UNA CASA UNIFAMILIARE

Se vivi in una casa unifamiliare con gli incentivi Ecobonus 110%, puoi effettuare lavori di ristrutturazione per ottenere benessere abitativo, risparmio in bolletta con l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico della tua abitazione.

Grazie alle detrazione del 110% avrai tutto quasi GRATIS con:

La cessione del credito agli istituti di credito lo sconto in fattura da parte dell’impresa l’uso diretto della detrazione

> SE VIVI IN UN CONDOMINIO

Se vivi in una condominio con gli incentivi Ecobonus 110%, puoi effettuare lavori di ristrutturazione per ottenere benessere abitativo, risparmio in bolletta con l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico della tua abitazione.







Grazie alle detrazione del 110% avrai tutto quasi GRATIS con:

La cessione del credito agli istituti di credito lo sconto in fattura da parte dell’impresa l’uso diretto della detrazione

Servizio integrale di consulenza sulle detrazioni fiscali al 110% a Privati, Aziende, Condomini, Ditte Edili o Installatrici, inoltre offriamo attraverso la nostra rete di collaborazioni contatti con imprese e istituti di credito.

Supporto tecnico alla Direzione dei Lavori per la corretta esecuzione degli interventi: Relazione Energetica e Dichiarazione rispondenza ai sensi del D.lgs 192/05 e D.M. 26 Giugno 2015.

Analisi preliminare e progettazione interventi ai fini del bonus 110%

Procedura per la richiesta della detrazione fiscale Ecobonus 110% e relativa trasmissione telematica ad ENEA.

MESSAGGIO PROMOZIONALE