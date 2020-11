Consiglio Provinciale: rafforzare il dialogo istituzionale, proteggere e mettere in sicurezza la Basilicata

Un forte richiamo al rafforzamento del dialogo e della collaborazione interistituzionale, tra Regione, Province e Comuni, è venuto questa mattina dal Consiglio Provinciale di Potenza convocato dal suo Presidente Rocco Guarino, per analizzare e contestualizzare gli interventi e le iniziative in materia di Emergenza Covid19.

Un richiamo che nasce dalla esigenza avvertita di costruire comuni percorsi di intervento in materia di attività di screening, prevenzione e di garanzia nelle azioni di cura degli ammalati.

“Su questo binario, abbiamo voluto da tempo costruire il dialogo ed evitare uno scontro improduttivo tra enti e con i cittadini – ha spiegato nella sua relazione introduttiva il Presidente Guarino – perché definire i contorni delle iniziative da assumere più che correre ai ripari, è lo spirito giusto per contenere eventuali danni ulteriori alla nostra gente. Non è casuale che con il Presidente della Regione e con l’Anci, abbiamo partecipato ai tavoli di crisi sostenendo le ragioni di chi chiedeva misure forti ad esempio nella organizzazione della didattica ed al tempo stesso evitare e ridurre al minimo fonti di contaminazione che potevano derivare dal sistema di trasporto. Una conferma della lealtà istituzionale che deve prevalere in questa fase su qualsiasi forma di contrapposizione.

Partendo da qui – ha aggiunto Guarino – sottoscriviamo l’importante appello a considerare la chiusura delle strutture scolastiche come una misura estrema e lavorare per riportare in tempi brevi, in sicurezza i bambini a scuola, senza eroismi e con le opportune e necessarie cautele”.

Un auspicio che è stato fatto proprio anche negli interventi dei diversi consiglieri provinciali intervenuti in streaming alla riunione dell’assemblea: Luigi Coiro, Mauro Tucciariello, Giovanni Barbuzi, Donatina Santarsiero, Giovina Castaldo, Antonio De Luca, Viviana Cervellino e Mirko Evangelista.

La Provincia di Potenza, ha poi auspicato una diretta attenzione nella distribuzione dei finanziamenti rinvenienti dal Recovery Found per mettere in sicurezza e garantire condizioni ottimali di vita dei lucani, nel settore della viabilità e dell’edilizia scolastica.

“Una condizione indispensabile questa – hanno sottolineato i Consiglieri – per ridare fiato alla nostra economia ed alle piccole imprese che stanno vivendo sulla loro pelle la crisi complessiva del sistema Italia”.

Gli stessi Consiglieri hanno invitato il Presidente a verificare la disponibilità di strutture di nostra proprietà, da adibire a Covid Hotel mettendole a disposizione della Regione.

L’assemblea provinciale ha espresso infine la propria solidarietà e umana condivisione del dolore che ha colpito la Vice Presidente della Provincia, Gelsomina Sassano e contestualmente espresso le condoglianze al Presidente dell’Upi di Basilicata Piero Marrese anche lui colpito da un lutto familiare.