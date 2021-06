Consiglio, Csx: “Teatrini che davvero i lucani non meritano”

Per i consiglieri Polese e Braia (IV), Cifarelli e Pittella (Pd) e Trerotola (Pl) “la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale. Se non sono in grado di governare e non ci sono le condizioni si facciamo da parte”

“Spiace assistere in Consiglio regionale a teatrini che davvero i lucani non meritano. Anche nella seduta odierna è stata persa l’occasione per un regolare svolgimento dell’Assise. La maggioranza pure in questa occasione non è stata in grado di garantire il numero legale”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri dei gruppi consiliari di Italia Viva, Pd e Prospettive lucane.

“Peraltro la situazione è ancor più grave – proseguono – perché si va a sommare ad una già scarsa attività consiliare con pochissime riunioni convocate. Oggi, in particolare, la maggioranza è stata capace di far cadere il numero legale sulla anticipazione di un punto all’ordine del giorno. Richiesta che era stata avanzata dal consigliere Vizziello, capogruppo di FdI ed esponente della maggioranza”.

“L’episodio odierno – dicono – sancisce la dissolvenza di questa maggioranza che sembra non avere contezza del ruolo e delle funzioni che ricopre a partire da una gestione dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea, Carmine Cicala, che ha avallato un inguardabile teatrino rispetto ad un voto consiliare addirittura recuperato ‘a mezzo telefono’”.

“Ciò che affermiamo – concludono – è visibile a tutti online. Cosa che ha evitato peraltro solo di rinviare di qualche minuto la conclusione anticipata dei lavori. Se non sono in grado di governare e non ci sono le condizioni si facciamo da parte”.