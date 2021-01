Consigliere regionale Aliandro: “soddisfazione per campagna vaccinale anti-covid”

“Esprimo grande soddisfazione per l’andamento della campagna vaccinale in Basilicata: ad oggi la nostra regione è tra quelle in cui sono state somministrate più dosi in relazione a quelle consegnate”.

Così il consigliere regionale della Lega, Aliandro, che continua: “In Basilicata, dopo le prime dosi consegnate il 27 dicembre, interamente somministrate, sono state consegnate, a partire dal 30 dicembre, ulteriori 4.980 dosi: oltre il 37 per cento di queste sono state già somministrate. Questo dato attesta la Basilicata tra le Regioni in cui le vaccinazioni sono in via di più rapida effettuazione”.

Il Consigliere poi prosegue dicendo: “Il cronoprogramma della campagna vaccinale è stato organizzato sapientemente dalla Regione di concerto con l’Assessorato Politiche della Persona e con le Strutture Sanitarie Territoriali dell’ASP di Potenza e Matera. I primi ad essere vaccinati sono stati medici, infermieri e tutto il personale sanitario e gli operatori delle strutture accreditate alle quali seguirà la popolazione”.

Il Consigliere poi conclude così: “La macchina organizzativa sta funzionando bene e dobbiamo certamente dargli il riconoscimento che merita, ma un plauso va anche a tutto il personale sanitario che si sta sottoponendo alla vaccinazione, senza remore. Il vaccino ci fa intravedere la luce in fondo al tunnel, ma non deve farci pensare che la pandemia sia alle spalle: occorre non abbassare la guardia, ora più che mai!”.

Ieri è iniziata la vaccinazione anti-covid all’Ospedale di Villa d’Agri. Il nostro servizio video: