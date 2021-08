Consegna tesserini venatori stagione 2021/2022

Sarà completata lunedì 30 agosto la consegna dei tesserini per la stagione venatoria 2021/2022 a tutti i Comuni della Basilicata, escluse le città di Potenza e Matera. Come previsto dall’accordo di collaborazione sottoscritto il 6 giugno scorso tra l’Anci e la Regione, entro il 30 settembre i cacciatori potranno ritirare presso i comuni di residenza i tesserini regionali e una copia del calendario venatorio, mostrando, in originale, il porto d’armi e l’attestazione dei versamenti effettuati. Dopo tale data sarà possibile ritirare il tesserino nelle sedi del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali a Potenza e Matera. I tesserini, poi, dovranno essere riconsegnati entro il 10 marzo 2022 agli uffici comunali. La stagione inizierà, come stabilito dal calendario venatorio, il prossimo 19 settembre per concludersi il 31 gennaio 2022, termine prorogato al 10 febbraio per la sola specie colombaccio.

I cacciatori residenti a Potenza e a Matera potranno ritirare il tesserino e copia del calendario venatorio presso le sedi del Dipartimento Politiche Agricole, a Potenza in via Verrastro 10 e a Matera, in via Annibale Maria Di Francia, 40 a partire dal 30 agosto e fino al 30 settembre, negli orari d’ufficio: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e il martedì e giovedì dalle 15,00 -18,00. Lunedì 30 agosto i tesserini si potranno ritirare presso le sedi regionali fino alle 18.30.