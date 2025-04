Connettere i Turismi: Presentato il Portale “Basilicata Favolosa”

Un Portale dedicato ad esaltare il fascino autentico di un territorio in cui si intersecano storie, culture, natura, siti archeologici e patrimonio architettonico nella sua unicità,

è stato presentato nel Castello Fittipaldi di Brindisi Montagna, sulle cui pareti campeggiavano gli scatti dell’anima Lucana, del fotografo Michele Luogo, presenti sul portale “Basilicata Favolosa” il cui nome connette il pensiero con il leggendario e ne svela una realtà incantevole e affascinante, qui dove “il tempo si ferma, inizia la magia””

Al convegno “Connettere i turismi” organizzato dall’associazione che gestisce il portale e promossa dall’Anci Basilicata, per creare sinergie virtuose tra operatori del turismo, amministrazioni, associazioni e istituzioni Regionali.

È intervenuto il Presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca e sindaco del Comune ospitante, aprendo l’incontro con un approfondimento sulle strategie di sviluppo turistico.

Il portale con le sue finalità è stato illustrato da

Giovanni Sapienza, ideatore del progetto e promotore del “turismo di comunità”, coadiuvato da collaboratori con cui ha dato vita al sito: Fernanda Serra, presidente dell’associazione turistica “A Sud “, Michele Luongo, fotografo le cui emozionanti immagini arricchiscono le pagine del portale, ed ill curatore della sezione podcast Dino De Angelis il “narrautore” interprete

di una rappresentazione tratta dal suo nuovo libro “Basentaneide”.

In collegamento da Bruxelles l’intervento di Dino Nicolia, funzionario della Commissione Europea e presidente di Medinlucania, per illustrare le politiche europee di settore; per il settore enogastronomico, Luigi Chiera, ideatore del progetto Vitinerario ha evidenziare l’influenza tra cultura del vino e dell’olio sulla promozione turistica.

Ha guidato il dibattito con equilibrio e professionalità la giornalista Carmen De Rosa, che come portavoce di SVIMAR ha testimoniatola vicinanza e l’impegno dell’associazione per migliorare l’accessibilità al territorio, atta a favorire i nuovi trend del turismo internazionale che troverebbe spazio nel Sud Italia e nella fattispecie in una regione come la Basilicata che per la sua purezza offre un valore aggiunto per le emozioni che riesce a suscitare.

Non sono mancati spunti di riflessione per immaginare nuovi orizzonti di sviluppo, dove il marketing turistico diventa leva di collaborazione, identità e futuro.

“L’amore per la propria terra è un motore potente che va alimentato facendo rete.”

L’obiettivo degli organizzatori è di reare un tessuto culturale unitario a cui tutti sono chiamati a partecipare. Un progetto allineato alla tradizione, ed alla gestione delle istituzioni.

Portare in evidenza l’importanza della collaborazione tra istituzioni, operatori turistici e comunità, si introduce il concetto che il turismo può essere un motore non solo di sviluppo economico, ma anche sociale e culturale, con un impatto positivo per contrastare lo spopolamento che affligge tutta la Basilicata.

A margine un dibattito che ha coinvolto il pubblico presente in sala, spunti interessanti sono stati offerti dai tour Operator presenti

L’evento si è concluso con una degustazione di vini del territorio offerto dell’Azienda vinicola “Tenuta le Querce” .

La parte audiovisiva è stata curata da Michelangelo Tarasco, coadiuvato dal fotografo Nunzio Cancelliere

www.basilicatafavolosa.it

www.brindisimontagnaemotion.it

Carmen De Rosa