Confindustria e Sindacati uniti nel “Patto per la Basilicata”

Un Pat­to per la Ba­si­li­ca­ta che met­ta al cen­tro la­vo­ro e im­pre­sa e che de­ter­mi­ni il ri­lan­cio eco­no­mi­co del­la re­gio­ne: è l’o­biet­ti­vo al qua­le Con­fin­du­stria Ba­si­li­ca­ta la­vo­re­rà in­sie­me alle al­tre or­ga­niz­za­zio­ni da­to­ria­li e alle con­fe­de­ra­zio­ni sin­da­ca­li in una ine­di­ta e straor­di­na­ria al­lean­za vol­ta alla de­fi­ni­zio­ne di una stra­te­gia co­mu­ne di in­ter­ven­ti per lo svi­lup­po.

E’ quan­to emer­so al mar­gi­ne di un in­con­tro di Con­fin­du­stria Ba­si­li­ca­ta, Pen­sia­mo Ba­si­li­ca­ta, Col­di­ret­ti Ba­si­li­ca­ta e Cgil, Cisl e Uil.

Al cen­tro del­la ri­fles­sio­ne, le pro­po­ste mes­se a pun­to ne­gli ul­ti­mi mesi dal­le or­ga­niz­za­zio­ni sin­da­ca­li e da­to­ria­li per il ri­lan­cio del­la cre­sci­ta e del la­vo­ro in Ba­si­li­ca­ta.

Obiet­ti­vo del­l’i­ni­zia­ti­va, in­di­vi­dua­re pro­po­ste con­di­vi­se e una li­nea co­mu­ne per im­pri­me­re un’in­ver­sio­ne di mar­cia e in­tra­pren­de­re un per­cor­so di svi­lup­po, con la de­fi­ni­zio­ne di una stra­te­gia uni­ta­ria e pie­na­men­te con­di­vi­sa.

“Prio­ri­ta­rio è scon­giu­ra­re il ri­chio di un ar­re­tra­men­to eco­no­mi­co che po­treb­be di­ven­ta­re con­cre­to in as­sen­za di una stra­te­gia com­ples­si­va di lun­go re­spi­ro per la cre­sci­ta del ter­ri­to­rio”, ha spie­ga­to il pre­si­den­te Pa­squa­le Lo­rus­so nel cor­so del suo in­ter­ven­to. Nel cor­so del­la riu­nio­ne è sta­ta de­fi­ni­ta una road map che cul­mi­ne­rà nel­la con­vo­ca­zio­ne de­gli Sta­ti Ge­ne­ra­li del La­vo­ro per sal­da­re una gran­de al­lean­za tra pro­dut­to­ri e mon­do del la­vo­ro e per lan­cia­re un se­gna­le for­te di coe­sio­ne al go­ver­no re­gio­na­le.

Sin­da­ca­ti e as­so­cia­zio­ni im­pren­di­to­ria­li sono già al la­vo­ro per in­di­vi­dua­re, nei ri­spet­ti­vi do­cu­men­ti pro­gram­ma­ti­ci, i pun­ti di sin­te­si che an­dran­no a co­sti­tui­re la piat­ta­for­ma co­mu­ne.

In ogni caso, le de­le­ga­zio­ni Cgil Cisl Uil, Con­fin­du­stria Ba­si­li­ca­ta, Pen­sia­mo Ba­si­li­ca­ta e Col­di­ret­ti Ba­si­li­ca­ta si sono det­te pron­te a in­con­tra­re il pre­si­den­te Bar­di nei pros­si­mi gior­ni.