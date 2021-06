Conferenza dei Sindaci sul Bonus Gas Val d’Agri: non escludono stato di agitazione per questioni Eni

Dopo l’incontro di ieri pomeriggio a Viggiano, temi trattati Bonus Gas e accordi Eni, con la presenza degli 11 comuni coinvolti: Sarconi, Moliterno, Grumento Nova, Spinoso, Montemurro, Viggiano, Marsicovetere, Tramutola, Marsico Nuovo, Paterno e Calvello; ai nostri microfoni il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, come Presidente della Conferenza dei Sindaci, ha voluto ribadire la posizione di tutti i Sindaci dichiarando che non escludono uno stato di agitazione per questioni Petrolio ed Eni:

