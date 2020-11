Concorso video “Non può piovere per sempre” per i ragazzi tra i 12 e 18 anni

Si tratta di un concorso, che avrà per titolo “It can’t rain all the time“, per i ragazzi di età compresa tra i dodici ed i diciotto anni con la produzione di un video autoprodotto avente per tema un argomento legato alla mondo dei ragazzi e degli adolescenti.

II tema del concorso sarà NON PUO’ PIOVERE PER SEMPRE, in relazione al delicato momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti.

I lavori, rigidamente autoprodotti ed autentici, della durata non superiore a tre minuti, dovranno pervenire, entro e non oltre il 18 Dicembre 2020, all’indirizzo email: fami2152simca@libero.it.

Tutte le opere potranno essere realizzate con videocamere, telefonini, fotocamere ed immagini animate.

I premi concorso sono tre: al primo classificato una bicicletta elettrica, al secondo classificato la P55 e al terzo classificato un monopattino elettrico

I prodotti candidati saranno visionati da esperti del settore e una giuria popolare a cui parteciperanno anche rappresentanti dell’equipe operativa di ogni struttura aderente al concorso e delle associazioni del territorio.

Le realtà associative, gli enti locali e gli istituti scolastici che intendono partecipare all’iniziativa saranno menzionate in tutto materiale divulgativo e promozionale su tutto il territorio regionale.

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva delle strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati e degli istituti scolastici, delle associazioni, parrocchie e di tutti gli organismi del terzo settore. Le realtà aderenti favoriranno la promozione dell’iniziativa, incoraggeranno la partecipazione dei ragazzi nei propri Comuni, collaboreranno alla selezione iniziale dei filmati ed alla costituzione della giuria popolare, parteciperanno ai momenti di promozione dell’iniziativa ed alla premiazione finale.

DA SAPERE

II concorso una animazione di comunità nell’ambito del progetto a titolarità della Regione Basilicata FAMI 2152 “SIMCA” e viene proposto ai ragazzi di tutta la regione, compresi gli ospiti delle strutture di seconda accoglienza presenti sull’intero territorio.

E’ rivolto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

