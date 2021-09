Si è conclusa oggi la seconda fase del progetto “Aule verdi” del Piano Estate 2021 proposto da alcuni docenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere e molto apprezzato in primis dalla Dirigente prof.ssa Marinella Giordano.

Insegnanti, bambini e ragazzi si erano salutati a luglio con un “arrivederci a settembre” per completare le attività educative previste dal programma. In questi giorni si sono ritrovati nel “Giardino dei mille colori” per continuare ad allestire un percorso sensoriale con piante officinali e ornamentali, per completare i laboratori all’aperto di recupero e riciclo di materiali dismessi e per tornare a vivere insieme momenti di socialità e di condivisione di esperienze. Protagonisti assoluti i bambini e i ragazzi dell’Istituto che, guidati dagli insegnanti Giovanna Petrone (Infanzia), Silvana Lotierzo (Primaria) e Terenzio Bove (Secondaria di secondo grado), sono tornati tra i “banchi” delle Aule Verdi felici di ritrovarsi e di riprendere il percorso iniziato a luglio. Dare nuova vita ad uno spazio dell’Azienda dell’Istituto e renderlo bello, colorato e profumato di essenze officinali, è stato motivo di orgoglio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ognuno ha partecipato facendo la sua piccola parte, dando un prezioso contributo per raggiungere insieme un obiettivo comune.