Conclusa la 7a edizione del Progetto GeoScuola, progetto divulgativo scolastico realizzato da ExtraGEO

Si è conclusa a fine maggio la settima edizione di GeoScuola, progetto divulgativo scolastico realizzato da ExtraGEO, spin off accademico dell’Università degli Studi della Basilicata, e promosso da Shell Italia E&P.

GeoScuola nasce nel 2014 con la finalità di promuovere la cultura geologica tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Basilicata e rientra tra i Progetti di Investimento sociale che Shell Italia E&P promuove e sostiene da anni in Basilicata.

I comuni lucani interessati dall’edizione 2022 sono stati: Paterno, Marsico Nuovo, Laurenzana, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Tramutola, Grumento Nova, Montemurro, Stigliano, Gorgoglione, Marsicovetere, Moliterno, Spinoso, Sarconi e Viggiano.

Il progetto GeoScuola prevede un’attività di formazione divisa tra lezioni d’aula ed escursioni. A realizzarla sono giovani geologi lucani dello spin off accademico ExtraGEO che, negli anni, hanno aggregato intorno a loro uno staff numeroso di esperti del settore e tecnici altamente specializzati nella divulgazione delle geoscienze.

Le attività d’aula, mirate a accrescere le competenze sulla geologia di base, comprendono lezioni e laboratori su svariati argomenti, come l’origine e la struttura del pianeta Terra (evoluzione del Sistema Solare, tettonica a placche), il riconoscimento delle rocce (intrusive, effusive, metamorfiche e sedimentarie), vulcani e terremoti (tipi di vulcani e loro prodotti, fenomenologia sismica), fossili, idrocarburi ed energie (origine degli idrocarburi, principali tipi di energie e prospettive di coesistenza tra fonti energetiche convenzionali e rinnovabili) e infine i geositi, luoghi di interesse scientifico e possibili volani di sviluppo turistico per il territorio lucano.

Durante le attività di aula, lo staff Geoscuola applicano consolidate metodologie divulgative per favorire l’apprendimento, dalla proiezione di diapositive e materiali audiovisivi fino al coworking con laboratori ed esperimenti interattivi. Al termine di ogni lezione le conoscenze degli studenti vengono testate mediante un geoquiz.

Le attività progettuali si sono concluse con un’escursione geologica sul campo per mettere le classi nelle condizioni di esaminare direttamente fenomeni e processi studiati a lezione. Sul campo inoltre, gli studenti apprendono quale sia il percorso di studio e valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi), visitando luoghi esemplari per buone pratiche di sviluppo e promozione. I geositi prescelti per l’edizione 2022 sono stati Sasso di Castalda e Castelmezzano con le sue Dolomiti Lucane.

Al termine delle attività, sono state premiate le classi distinte maggiormente nel percorso formativo. Anche gli studenti hanno gratificato lo staff di progetto, dimostrando anche nei questionari di gradimento un grande interesse per le attività svolte. Il feedback positivo conferma, ancora una volta, l’utilità scientifica e didattica del progetto Geoscuola e la sua buona integrabilità nei piani delle offerte formative scolastiche.