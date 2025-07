Concerti a Paterno e Viggiano per l’Alleluja Band, in Basilicata per aiutare l’ospedale di Balaka

Dall’1 al 13 Agosto, alcuni comuni della nostra diocesi, avranno la gioia e l’onore di ascoltare la musica trascinante dell’Alleluja Band, uno dei gruppi musicali più famosi del Malawi, per non dire dell’Africa, guidati dal loro promotore, padre Mario Pacifici, un missionario bergamasco, in Malawi da oltre 45 anni.

In Italia, per tre mesi all’anno, esegue concerti in varie località dal Nord al Sud Italia, per raccogliere fondi occorrenti per la gestione di varie strutture sociali realizzate nel territorio del Comune di Balaka, distante circa duecento chilometri dalla capitale Lilongwe, tra le quali oltre a scuole e case di accoglienza per bambini orfani e abbandonati, gestiscono un grande ospedale, unica struttura sanitaria in quella popolosa realtà, ove solo quest’anno hanno dato assistenza per la nascita di oltre mille bambini.

In Italia opera con l’Associazione onlus “Orizzonti Malawi” con sede ad Entratico in provincia di Bergamo presieduta da Emanuele Todeschini.

Il gruppo, composto da quattro ragazze e otto ragazzi malawaiani, è animato da una coinvolgente gioia missionaria che trasmettono con passione attraverso le loro trascinanti esibizioni fatti di canti, musica e balli non solo della loro terra ma anche di provenienza internazionale. Cantano sia nella loro lingua ( in chichewa ) che in inglese e alcuni brani in italiano, considerati che gli stessi hanno fatto diversi concerti con alcuni grossi nomi della canzone italiana, che peraltro vorrebbero alcuni elementi nel loro staff, tra cui Zucchero, Albano, i Pooh e altri.

Nel periodo non italiano, la Band tiene spettacoli in Malawi e nei vari Paesi africani . “Cantano la vita con gioia”

Il titolo del Tour è “Sì” (in italiano), Inde (in chichewa) e Yes (in inglese). Spiega padre Mario: “ il nostro Sì prende esempio dal Sì di Maria Santissima all’Angelo. Tutti insieme diciamo Sì all’amore, Inde alla vita , Yes alla gioia. E la band canta con forza, No alla violenza e allo sfruttamento, No all’odio, No alla guerra e alla sperequazione sociale”

E’ molto noto in ambienti ecclesiali, invitato peraltro da oltre 40 anni ad animare le Giornate Mondiali della Gioventù, alle quali hanno sempre partecipato. La loro è una musica, molto trascinante e coinvolgente che parla di gioia e di pace e di amore verso il Signore.

Gli appuntamenti sono a Paterno, il 12 luglio, e a Viggiano il 13 luglio.