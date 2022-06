Comunità energetiche: opportunità per i piccoli comuni e per un futuro di pace

La transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i piccoli comuni. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione che ha per protagonisti anche i piccoli borghi sotto i 5mila abitanti. Parliamo di realtà capaci di mettersi in gioco e di stare al passo con i tempi, nonostante le difficoltà e il problema dello spopolamento. I numeri e le storie raccolti da Legambiente e Kyoto Club in occasione di VolerBene all’Italia 2022, la festa nazionale dei borghi in programma dal 2 al 5 giugno nella Penisola, testimoniano il cambiamento energetico in atto: 38 i piccoli comuni italiani 100% rinnovabili che grazie al mix delle fonti rinnovabili riescono a produrre più energia elettrica e termica di quella consumata dalle famiglie residenti. 2.271 quelli 100% elettrici, dove la produzione elettrica da rinnovabili supera i fabbisogni delle famiglie residenti. E poi ci sono quei territori la cui produzione di energia da fonti rinnovabili varia tra il 50% e il 99%. In questo contesto, dalla Penisola arrivano anche gli esempi di chi ha già realizzato una comunità energetica rinnovabile con il duplice obiettivo di efficientare i consumi e autoprodurre energia.

A loro e ai piccoli comuni laboratori di innovazione, Legambiente dedica la 19esima edizione di Voler Bene all’Italia che quest’anno avrà come tema centrale quello delle comunità energetiche rinnovabili (CER), in un anno cruciale per i borghi sotto i 5mila abitanti che attendono l’attuazione della normativa legata alle CER e l’attivazione del fondo da 2,2 miliardi di euro del PNRR destinato allo sviluppo di comunità energetiche in questi territori. Le comunità energetiche, introdotte giuridicamente in Italia nel 2020 con l’art 42 bis del Decreto Milleproroghe, rendono finalmente possibile nel nostro Paese lo scambio comunitario di energia rinnovabile, determinando un cambio di paradigma nella generazione energetica e distribuendo in queste realtà importanti vantaggi economici, sociali e ambientali diffusi. Parliamo di un nuovo modello di produrre e distribuire energia che fa a meno delle fonti fossili, in un’ottica di partecipazione democratica tra cittadini, imprese, istituzioni. Una rivoluzione energetica in cui credono fortemente i piccoli comuni: ad oggi sono oltre cento quelli che nella Penisola hanno sottoscritto il Manifesto per la democrazia energetica, promosso da Legambiente e Kyoto Club insieme a AzzeroC02, Ass. Borghi Autentici di Italia, Touring Club Italiano, Borghi più belli di Italia, Appennino Bike Tour. Attraverso la sottoscrizione del Manifesto, ogni comune esprime la sua ferma volontà di partecipazione ad un processo verso una giusta transizione ecologica e chiede a Governo e Regioni di tradurre nei bandi e nelle politiche le necessità tecniche e sociali per facilitare la realizzazione di comunità energetiche, definendo criteri e modalità facili per la concessione di finanziamenti e di regolamentazioni coerenti per la realizzazione di impianti di produzione di rinnovabili anche abbinati a sistemi di accumulo di energia nei piccoli comuni italiani.

“Le comunità energetiche – sostiene Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata – rappresentano un’occasione unica anche in Basilicata per le comunità sparse e i piccoli comuni, per andare verso una giusta transizione ecologica e per spingere verso un modello energetico che abbia al centro il territorio. Un modello innovativo, pulito e democratico proprio perché valorizza le differenti risorse locali e trova risposte alle specifiche esigenze con soluzioni integrate che puntano su efficienza e gestione delle reti. E tiene assieme la sfida del clima con quella del lavoro, dell’innovazione e della lotta alla povertà energetica. I vantaggi sono evidenti. Attraverso le fonti rinnovabili si possono ridurre le

bollette energetiche, aiutare famiglie e imprese a risparmiare e prodursi da soli l’elettricità e il calore di cui hanno bisogno, ridurre inquinamento, contribuendo a superare l’attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell’Europa”.

Come ogni anno Voler Bene all’Italia sarà anche un momento di festa e di iniziative. Un’occasione per promuovere i nostri piccoli comuni, mostrandone le bellezze e le peculiarità. Piazza simbolo in Basilicata sarà quella di Castelmezzano dove domenica 5 giugno i visitatori saranno invitati a scoprire o a riscoprire la ricchezza dei tesori naturali e culturali custoditi in quei luoghi. Infine i sindaci del territorio delle Dolomiti Lucane e del Camastra (Castelmezzano, Pietrapertosa, Laurenzana, Anzi e Campomaggiore) promuoveranno l’avvio del processo costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile. Il progetto verrà presentato in questa occasione, nel corso della quale i sindaci, sottoscrivendo il manifesto della democrazia energetica, si impegneranno a fare da ambasciatori di un modello energetico rinnovabile e quindi più giusto sia dal punto di vista ambientale che sociale. Oltre che un modello più adatto a evitare le guerre: per questo la bandiera della pace sventolerà sul cavo del Volo dell’Angelo.

Programma

Primo percorso –Percorso delle sette pietre

Ore 9.00 Appuntamento a Pietrapertosa (Via Garibaldi – Area di Parcheggio 3) per la partenza alla volta del percorso delle sette pietre, un progetto che recupera un antico sentiero contadino di circa 2 km, che collega i Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano e che si sviluppa su quote variabili: da 920 metri a Pietrapertosa scende fino a 660 metri nella valle attraversata dal torrente Caperrino e risale a 770 metri a Castelmezzano. Il percorso trae ispirazione dai racconti, tramandati oralmente fra le generazioni e dall’immaginario collettivo su cui si fonda il testo “Vito ballava con le streghe” di Mimmo Sammartino (Sellerio editore Palermo). Lungo il sentiero la narrazione si traduce in forme visive, sonore ed evocative e diventa una storia incisa sulla pietra.

Secondo Percorso –Alla scoperta di Castelmezzano

In alternativa al percorso delle sette pietre, è previsto un itinerario più semplice e alla portata di tutti che si snoderà lungo le strade del paese con una guida d’eccezione, il Sindaco Cicerone per un giorno

Partenza alle ore 10.00 (Via Volini presso infopoint)

Il percorso comprenderà la visita alla Chiesa di Santa Maria dell’Olmo, Palazzo Merlino, Palazzo Paternò, Palazzo Ducale, Gradinata Normanna. L’arrivo è previsto alla Fortezza Normanna

Incontro Pubblico “Comunità Energetiche e Democrazia Energetica”

Ore 12.00- Fortezza Normanna

I Sindaci del territorio delle Dolomiti Lucane e del Camastra (Castelmezzano, Pietrapertosa, Laurenzana, Anzi, Calvello e Campomaggiore) promuovono l’avvio del processo costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile. Il progetto verrà presentato in questa occasione, nel corso della quale i sindaci, sottoscrivendo il manifesto della democrazia energetica, si impegneranno a fare da ambasciatori di un modello energetico rinnovabile e quindi più giusto sia dal punto di vista ambientale che sociale.