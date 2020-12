Comune di Ruoti organizza il capodanno streaming con il comico Dino Paradiso

Uno spettacolo online speciale, quello organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ruoti per Capodanno.

In compagnia di un lucano d’eccellenza, Dino Paradiso, in un clima familiare e diversamente festoso, si viaggerà da Ruoti toccando ogni angolo del mondo, per raccontare un territorio ed emozionare.

Uno show per abbracciarsi tutti in maniera virtuale e che inizierà venerdì 31 dicembre 2020 dalle ore 21.30 in diretta streaming dalla pagina Facebook istituzionale e dal canale YouTube ufficiale del Comune di Ruoti.

L’evento si inserisce all’interno dell’iniziativa di marketing territoriale “Corteo Storico Medievale Terra Roti”, riconosciuto dall’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Ragione Basilicata

“Anche se distanti, uniti, questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Ruoti, consentire a tutti coloro che non hanno raggiunto i propri parenti in questo momento di emergenza, a chi è in quarantena, a chi è in isolamento, di poter trascorrere un momento diversamente festoso, creando ugualmente un clima familiare. È stato un anno difficile, vissuto spesso lontano dagli affetti, con costanti preoccupazioni, con le saracinesche abbassate e con i drammatici bollettini quotidiani. Niente eventi, niente manifestazioni, niente processioni. È proprio in questo anno così funesto che bisogna farsi gli auguri, quelli più belli e più sinceri. La pandemia ci ha tolto molto, a qualcuno purtroppo tutto, ma è fondamentale recuperare la fiducia in sé stessi e nella comunità, riscoprire i rapporti umani e sociali, perché sono alla base della nostra speranza e della nostra esistenza. Abbiamo raggiunto molti ruotesi sparsi per il mondo, con l’obiettivo di mantenere vivi gli usi e le tradizioni, di poter raccontare un territorio, regalando emozioni e spensieratezza, per far sentire tutti più vicini alle proprie famiglie ed alla propria terra. Un’occasione per poter insieme augurarci di poter uscire quanto prima da questa emergenza sanitaria“ – dichiara il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise.

“Siamo veramente orgogliosi nonostante un periodo difficile per tutti, sia nata questa iniziativa, che attraverso la tecnologia, ci consentirà di essere per una serata uniti. Un lavoro di coinvolgimento straordinario dell’intera cittadinanza, nonché del mondo associativo Ruotese, locale e internazionale, e della comunità scolastica, che darà origine a un grande spettacolo per inaugurare questo 2021, che dovrà essere l’anno della ripartenza e del rilancio per tutti. Vogliamo raccontare al mondo la storia, le eccellenze e il coraggio di quanti sono rimasti a vivere nel paese, e di coloro, invece, che per scelta o per esigenza, si sono visti costretti a partire, conservando un forte legame col paese di origine” – afferma il ViceSindaco con delega alla Cultura, Turismo, Spettacolo, Sport e Politiche Sociali.