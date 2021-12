Compra lucano, Ass. Fanelli: “Portiamo in tavola la Basilicata rurale”

“Siamo felici di affiancare e sostenere i nostri produttori con la campagna ‘Compra lucano. Il piacere di mangiare sano’. Da oggi saremo nelle piazze, nelle strade, nei centri commerciali, in tv e online per invogliare all’acquisto e al consumo di prodotti lucani, frutto del lavoro quotidiano e meticoloso delle donne e degli uomini della nostra comunità”. Con queste parole il vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Fanelli annuncia la nuova campagna promozionale, lanciata dalla competente Direzione generale, per la valorizzazione delle filiere agroalimentari di qualità.

Una campagna partita nell’aprile 2020, in piena pandemia, per promuovere il made in Basilicata e sostenere concretamente le filiere agricole lucane e il mondo rurale, con l’obiettivo di aumentarne la competitività ed esaltare i luoghi incontaminati da cui derivano.

“Il mio è un invito a portare in tavola la Basilicata rurale, non solo in occasione di queste festività natalizie, ma tutto l’anno, avendo la garanzia di mangiare prodotti genuini, a km 0, certificati e simbolo dell’identità dei nostri territori. L’agricoltura rappresenta un settore trainante per la nostra economia e dovrà continuare ad esserlo in futuro – conclude Fanelli – abbracciando sempre più le politiche di sostenibilità. Uniamo il piacere di mangiare sano al piacere di rafforzare l’eccellenza e la qualità lucane”.