Completano il piano assunzionale Asp per gli Oss

Sono state completate le assunzioni dell’Azienda Sanitaria di Potenza nella parte che interessa gli operatori socio sanitari mentre in dirittura d’arrivo quelle relative al personale infermieristico. Alla presenza dell’Assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico e del Commissario Straordinario di Asp Basilicata Massimo De Fino, sono stati firmati i contratti di assunzione a tempo indeterminato per nove Oss e due infermieri.

I primi saranno dislocati su tutto il territorio di competenza aziendale ed in particolare nelle aree del vulture-melfese, del lagonegrese- senisese, a Villa d’Agri, presso le strutture residenziali di Avigliano ed a Potenza presso la sede della casa circondariale.

Si tratta di assunzioni che chiudono il cerchio su quelle previste dal piano del fabbisogno aziendale per il 2024 ed avviano quelle indicate per il 2025 ed attinte dalla graduatoria finale di merito del Concorso Unico di cui è capofila l’Azienda Ospedaliera Regionale.

La firma del contratto ha interessato anche due infermieri che permettono di completare la graduatoria del Concorso Unico Regionale con Asp capofila. Le due figure professionali saranno dislocate presso i Punti Territoriali di Soccorso del Dipartimento di EmergenzaUrgenza 118 sulle sedi di Lauria e Tricarico. “Entro la fine dell’anno- così come ha evidenziato il commissario straordinario De Fino- la Asp sarà in grado di andare avanti con le assunzioni previste per il 2025 la cui graduatoria aziendale è ancora in essere con un numero esiguo di vincitori di concorso per i quali, già nelle settimane a venire, sarà possibile firmare i contratti a tempo indeterminato che andranno a rafforzare le sedi del 118 e che permetteranno, quindi, di avere una rete sanitaria più consolidata e conforme alle esigenze del cittadino utente”.

L’Assessore Latronico, nell’augurare un buon lavoro ed un allineamento alla ‘mission’ propria della professione sanitaria, ha ribadito come “il rafforzamento del capitale umano all’interno del sistema sanitario regionale rientri in una strategia più ampia di riorganizzazione e potenziamento dell’intero comparto. Le risorse umane rappresentano l’asse portante su cui costruire un’offerta sanitaria efficace, efficiente, qualificata e capace di affrontare le complessità del presente e le sfide del prossimo futuro”. Ogni firma apposta oggi rappresenta- ha continuato Latronico- “un tassello di un sistema più forte, più vicino ai cittadini, orientato all’eccellenza e si contempla in un segnale di fiducia verso i giovani professionisti che scelgono di investire le proprie competenze nella sanità lucana”.