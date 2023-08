Come occupare il tempo libero in casa divertendosi

Per quanto la maggior parte delle persone sia abituata a far fronte a impegni lavorativi e di famiglia per l’intera settimana, capita di avere dei momenti di “vuoto”, in special modo durante il weekend. E quando ciò accade, è facile cadere vittime della noia. Ma è sufficiente scegliere uno dei cosiddetti “passatempi produttivi” per allontanarla. Dare sfogo alla propria creatività, senza essere sottoposti alla tensione tipica del mondo del lavoro, rappresenta un piacere fa gustare regolarmente.

Podcast, audiolibri e giochi online

Un ottimo passatempo, perfetto sia per chi desidera rilassarsi sul divano sorseggiando una bibita fresca, che per chiunque abbia intenzione di mettersi a pulire l’abitazione da cima a fondo? L’ascolto di un audiolibro o di un podcast. Ormai è possibile trovare podcast su qualunque argomento, dalla storia alla politica, dallo sport al mondo del cinema, fino alla cronaca e alla musica. Per quanto concerne gli audiolibri, esistono diverse App che consentono, con un piccolo abbonamento mensile, di accedere a biblioteche virtuali sterminate.

Il fascino senza tempo della ruota a spicchi

Un modo per passare il tempo libero divertendosi consiste nel giocare online. Non sono poche le persone a scegliere classici delle sale da gioco come Poker, Slot Machines e la sempre amata roulette. Quest’ultima, in particolare, è ancora oggi in grado di conquistare giocatori di ogni età, nuove generazioni comprese, grazie alla sua flessibilità e alla semplicità dei meccanismi di gioco. Ma esistono altre ragioni dietro al suo successo, tanto da averla trasformata in un simbolo vero e proprio dell’industria del gioco d’azzardo. Chi non ha mai approcciato un tavolo, reale o virtuale che sia, potrebbe ritenerlo un passatempo all’antica. Ma non è affatto così. Il suo fascino è legato anche alla velocità delle fasi di gioco, e alle molteplici varianti esistenti. Online è possibile scegliere non solo tra le versioni americana, francese ed europea, ma spaziare tra varianti moderne, alcune nate direttamente all’interno delle piattaforme virtuali.

Altre persone, invece, preferiscono optare per i classici sparatutto, o per titoli platform. Non mancano neppure gli affezionati dei giochi da Pc, che potranno anche approfittare del tempo a disposizione per potenziare il computer al fine di permettergli di supportare giochi di ultima generazione. La cosa più importante, nel caso la scelta ricada sulle sale da gioco virtuali, è scegliere una piattaforma affidabile e dotata di licenza, ossia autorizzata a operare legalmente in Italia.

Video in slot motion o filmati per i social

Chi nutre grande passione per il cinema, e nel guardare un film non valuta solamente la trama, ma anche la regia e la fotografia, potrebbe provare a mettersi in gioco creando brevi video con la tecnica della Stop Motion. Quest’ultima ha per protagonisti gli oggetti inanimati: sarà scattando una foto alla volta, spostando tra uno scatto e l’altro l’oggetto selezionato, e mettendo in sequenza le foto che quanto inquadrato sembrerà essersi mossi. È sufficiente un personaggio Lego, o una Funko Pop, per creare un video. Anche in questo caso, non occorre altro che affidarsi a una App, magari selezionandone una particolarmente intuitiva. Altra idea interessante, in questo ambito, è creare un video destinato ai social.

Chi ha una certa creatività potrà aggiungere uno sfondo, accompagnare il video con la musica o inserire una frase in sovrimpressione volta a rendere più chiaro il messaggio che si desidera trasmettere. Esistono applicazioni che agiscono anche come editor video; un’opzione interessante per aggiungere sottotitoli e realizzare video in HD beneficiando della modalità teleprompter. Alcune sono persino integrate con YouTube, rendendo più semplice caricare quanto realizzato sul proprio canale.