Come le scommesse live hanno rivoluzionato il gioco sportivo

Attualmente ci troviamo nel pieno dell’era digitale tra smartphone, tablet e computer di ogni genere. Adesso basta un semplicissimo click per poter interagire con le persone, per poter usufruire di un qualsiasi servizio o per fare un acquisto.

Di pari passo con l’era tecnologica tantissimi settori sono andati incontro ad un processo di innovazione. Tra questi anche il settore delle scommesse sportive.

Inizialmente i giocatori potevano scommettere solo ed esclusivamente prima dell’inizio dell’evento sportivo. Potevano piazzare le loro giocate nei centri scommesse, spesso affollati adeguandosi a lunghe ed interminabili file.

Fortunatamente adesso tutto questo è evitabile. I conti di gioco online sui diversi siti di scommesse e le rispettive applicazioni per smartphone e tablet scaricabili dagli store, hanno permesso una comodità di gioco non indifferente.

Un altro passo importante per il mondo dei bookmakers deriva dalle scommesse live, cioè in tempo reale. È possibile infatti scommettere durante l’evento sportivo tramite pochi click. Una volta iniziato, in base a come si sta evolvendo, le quote cambiano in continuazione. Prima di quest’epoca tecnologica, per usufruire delle scommesse live era necessario piazzarle in-play attraverso il telefono fisso, anche qui con la possibilità di lunghe attese.

Perché scommettere live?

Sarai in grado di valutare in corso d’opera l’andamento dell’evento, acquisendo inoltre maggiori informazioni e decidendo solo in un secondo momento che tipo di giocata effettuare, a differenza delle scommesse tradizionali. Anche perché ci sono talmente tante variabili che possono far cambiare improvvisamente una determinata partita o uno specifico incontro: infortuni, condizioni meteorologiche ed espulsioni, questi sono solo alcuni esempi. Se sei in possesso di uno spiccato intuito puoi puntare su quote interessanti che possono permetterti un netto guadagno.

Se stai seguendo con attenzione quell’evento inoltre, le possibilità di vincita aumentano notevolmente poiché sei in grado di analizzare con massima attenzione ogni minimo dettaglio.

Un altro fattore importante delle scommesse in tempo reale deriva dal fatto che puoi “coprire” giocate precedenti già sbagliate. In questo modo sarai in grado di pareggiare o superare la somma investita precedentemente senza perdere del denaro.

Se vuoi scommettere live, NoviBet è sito di betting adatto a te! Dai un’occhiata qui per iniziare a giocare!

Quali sono i lati negativi?

Un lato negativo delle scommesse live è sicuramente l’impulsività di alcune giocate. Questo succede quando hai già perso una scommessa e vuoi “coprire” la giocata e vuoi cercare di recuperare i soldi persi. Prima di piazzare la scommessa, come specificato nel paragrafo precedente, sii bravo ad analizzare e studiare al meglio l’evento.

Ci sono alcune scommesse live con quote molto alte ma difficilmente pronosticabili. Nonostante questo la voglia di guadagnare ti spingerà comunque a piazzare la giocata. Non ti far ingolosire, stai attento e valuta a mente lucida.

Per avere pieno controllo dell’evento è consigliabile seguirlo, altrimenti è come effettuare delle giocate tradizionali prima dell’inizio. Di conseguenza devi necessariamente avere del tempo libero da poter sfruttare per questo tipo di scommesse. Il giocare live può aumentare le tue possibilità di guadagno ma non devi scommettere al buio anche in questo caso.

È possibile modificare le scommesse live?

Si è possibile. Quando piazzi per esempio una scommessa multipla, puoi tranquillamente rimuovere alcune giocate o addirittura sostituirle con altre durante lo svolgimento dell’evento sportivo. È chiaro che modificando le scommesse, il totale della vincita varia.

Consigli

Prima di iniziare a giocare, fai con calma le tue ricerche per trovare i migliori siti di betting con le quote più vantaggiose per te.

Sicuramente le giocate live hanno cambiato il mondo delle scommesse rendendolo potenzialmente più redditizio. Ciò non toglie che bisogna piazzare con cura le scommesse per evitare grosse perdite di denaro. Quindi gioca, divertiti ma sempre responsabilmente.