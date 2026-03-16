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Colloqui di lavoro all’ITS Academy di Tramutola: aziende del territorio incontrano gli studenti

Foto di Redazione Redazione
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Proseguono gli incontri tra le aziende del territorio e gli studenti della sede ITS di Tramutola, con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Oggi si sono svolti i colloqui con l’azienda Next Advantage, realtà con sede a Potenza che opera su tutto il territorio regionale. L’azienda si occupa di servizi legati al settore automotive, noleggio, ricambi e polizze assicurative.

Per la prima volta i colloqui si sono tenuti direttamente presso la sede di Tramutola dell’ITS Academy, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo imprenditoriale senza doversi spostare dalla propria sede di formazione.

L’azienda ha incontrato e selezionato studenti del corso di formazione che hanno quasi completato il percorso di studi presso l’ITS. In caso di esito positivo del colloquio, i candidati avranno la possibilità di concludere il proprio percorso formativo direttamente all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa conferma il ruolo dell’ITS Academy come ponte tra formazione e occupazione, rafforzando il dialogo tra scuola e imprese del territorio e creando nuove opportunità professionali per i giovani.

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