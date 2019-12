Collegamento tra Fondovalle e bivio Moliterno-Sarconi, la proposta dei sindaci

“Con i fondi del Programma Operativo Val d’Agri (POV) la realizzazione del primo lotto, SS 598 Fondovalle dell’Agri – bivio Moliterno-Sarconi”. E’ quanto chiedono e sollevano alcuni Sindaci per la realizzazione dell’opera infrastrutturale, definita la nuova 103, tra i due Mari dal Golfo di Taranto al Golfo di Policastro, già prevista nella vecchia programmazione del PO. Val d’Agri. Nei giorni scorsi un ulteriore incontro tra gli amministratori.

L’obiettivo è “ velocizzare e migliorare la viabilità dei Comuni che non hanno un affaccio sulla SS 598 – Fondovalle dell’Agri e creare questo collegamento veloce verso le gallerie di Montesano sulla Marcellana (provincia di Salerno). Nessuna opera faraonica, ma un’arteria stradale di 5 chilometri e con un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro. Per il Comitato dei Sindaci, una priorità nel breve termine, finalizzata al recupero funzionale dell’asse Mar Jonio-Policoro-Moliterno-Montesano- Vallo di Diano,Golfo di Policastro con collegamenti trasversali. L’antico asse viario della Marcellana, che con l’Appia del versante interno più a Nord, furono con l’Erculea, l’Annia e la Popilia, le vie prioritarie di comunicazione, già nell’antichità e nel Medioevo. Previsioni infrastrutturali connesse alla rete stradale comprensoriale nell’area del PO.Val d’Agri, approvate con D.G.R. n. 542 del 24.05.2013 e con D.D. n. 2352 del 12.11.2013.

Il documento tecnico di attuazione, delineano gli scenari futuri e le nuove linee di orientamento strategiche. La rete stradale comprensoriale riguarda tutti i comuni del comprensorio del POV e che, attraverso la Fondovalle dell’Agri, si snoda sia con gli assi viari a carattere nazionale che regionale. Insomma, una proposta che viene dai sindaci che non hanno un affaccio diretto sulla SS 598 – Fondovalle dell’Agri, considerato che l’area è priva di stazioni ferroviarie ed aeroporti, prevede collegamenti veloci e sicuri tra i vari comuni e la SS 598 ed una grande infrastruttura viaria, un collegamento veloce, tra la SS 598 ed il primo lotto della SP 103 (bivio Moliterno- Sarconi) per una lunghezza di circa 5,5 chilometri.

Intanto, il comune di Montesano, ha già avviato l’iter progettuale per un collegamento veloce fino all’A2 Autostrada del Mediterraneo (ex A3 Salerno Reggio Calabria), percorribile in circa 9 minuti alla velocità di 90 chilometri all’ora. Il tratto SS 598, zona Pip Moliterno ha una lunghezza di km 5,5 ed un viadotto di ml 300. Mentre il tratto campano (Gallerie)- SS 19 della Calabria ha una lunghezza di 11,5 km, 2 gallerie per una lunghezza totale di ml 1700 e 3 viadotti per un totale di ml 1700 e il tratto Montesano- Buonabitacolo ha una lunghezza di km 2,5, due viadotti per una lunghezza totale di ml 250.

Fonte: Il Quotidiano del Sud – Angela Pepe