CNA presenta l’Arti-Turismo a ROOTS-IN: quando l’artigianato diventa esperienza e racconto del territorio

CNA Turismo e Commercio sarà protagonista della manifestazione ROOTS-IN con un incontro dedicato all’Arti-Turismo, un modello di sviluppo che intreccia l’identità artigiana con il turismo esperienziale. Il panel, intitolato “Arti-Turismo: un nuovo modello di turismo che guarda alle radici”, che si terrà mercoledì alle ore 15.30 presso la Sala Camelia del Centro Congressi UNA HOTEL Matera, viene promosso per raccontare come il saper fare degli Artigiani locali che vivono i territori è occasione di accoglienza, conoscenza e valore economico.

A portare la visione nazionale di CNA interverranno Marco Misischia, Presidente Nazionale CNA Turismo e Commercio, che offrirà una lettura strategica del ruolo dell’artigianato nel turismo contemporaneo, un settore sempre più orientato alla ricerca di esperienze autentiche e di qualità e Cristiano Tomei, Coordinatore Nazionale CNA Turismo e Commercio, che da anni lavora per promuovere un turismo centrato sulle comunità, sulle persone e sulle micro imprese che custodiscono le identità locali.

Le esperienze della Basilicata saranno accompagnate dai saluti del Presidente CNA Basilicata Renato Zaccagnino, che da sempre sottolinea l’importanza di un modello di sviluppo capace di valorizzare l’economia nei territori. Interverranno Stefano Franccalvieri, Presidente CNA Turismo Matera, che racconterà l’esperienza della città dei Sassi in cui artigianato, cultura e turismo convivono da tempo, diventando una risorsa distintiva per attrarre viaggiatori; con lui Giuseppe Macellaro, referente regionale CNA Turismo e Commercio, il quale illustrerà l’impegno nello sviluppo dell’Arti-Turismo attraverso interlocuzioni e progetti, tra i quali “PotenzaArtigiana”, un percorso che unisce artigiani, creativi e operatori turistici per trasformare le botteghe in luoghi di esperienza nella Città di Potenza.

A rappresentare il dialogo tra territori diversi ci saranno anche Simona Paolillo, Segretaria CNA Salerno, impegnata nella valorizzazione dei percorsi esperienziali campani e Graziano Poretti, Presidente CNA Imperia, portavoce di una Liguria in cui l’Arti-Turismo è diventando un brand che lega l’Artigianato al Turismo internazionale sensibile alla qualità.

A dare vita e concretezza al concetto di Arti-Turismo durante la due giorni di ROOTS in, saranno inoltre presenti i Maestri Artigiani Pina Pascente dalla Campania, con la sua alta moda sartoriale, offrirà uno sguardo sul valore del capo realizzato a mano come opera unica legata alla tradizione; Antonio Saluzzi di Acerenza, maestro decoratore, mostrerà la ricchezza delle tecniche artistiche applicate agli ambienti e ai materiali; Maristella Darretta di Matera, specializzata in arti decorative applicata alla lavorazione del tufo, porterà la delicatezza e la profondità del suo gesto artistico; Vincenzo Palladino dalla Liguria, con la sua esperienza nel verde e nel paesaggio creativo, racconterà il rapporto tra natura, cura e bellezza come forma di artigianato contemporaneo.

L’Arti-Turismo, al centro del panel, viene presentato come un modello capace di far incontrare il visitatore con le radici vive dei territori: le botteghe, i saperi, le tradizioni, le storie familiari, i processi creativi. È un turismo che non si limita a osservare ma che partecipa, apprendendo e vivendo esperienze uniche, generative e non replicabili. È un modo nuovo di far conoscere la Basilicata e l’Italia, rendendo l’artigiano non solo produttore ma ambasciatore culturale della propria comunità.

La partecipazione di CNA a ROOTS-IN conferma l’impegno dell’associazione nel promuovere modelli di sviluppo che uniscono innovazione, tradizione e sostenibilità. L’Arti-Turismo rappresenta una strada concreta per rafforzare le economie locali, valorizzare le competenze artigiane e offrire ai viaggiatori un modo autentico di incontrare le radici dei territori.