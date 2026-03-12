Cicala: un milione di euro per sostenere la qualità delle produzioni lucane

«Quando una produzione agricola entra in un regime di qualità, cresce non solo la singola impresa, ma la credibilità complessiva del territorio che quella produzione rappresenta».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in merito all’approvazione del bando relativo all’intervento SRG03 “Partecipazione ai regimi di qualità” del CSR Basilicata 2023–2027, che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro per l’annualità 2026.

L’avviso pubblico è rivolto alle aziende agricole singole e alle forme associative – tra cui organizzazioni di produttori, consorzi di tutela e cooperative – ubicate e operanti sul territorio della Regione Basilicata e mira a sostenere la partecipazione ai regimi di qualità riconosciuti, accompagnando le imprese lucane in un percorso di valorizzazione delle produzioni e di rafforzamento del loro posizionamento sui mercati.

Il contributo, concesso a fondo perduto, copre il 100 per cento dei costi sostenuti per l’iscrizione al sistema dei controlli e per le analisi previste dai disciplinari di produzione. L’importo concedibile varia da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro all’anno, per un periodo massimo di cinque anni consecutivi dall’avvio della partecipazione al regime di qualità.

Tra le certificazioni ammissibili figurano le Indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG), il biologico, il Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), il Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI), il benessere animale, oltre ad alcune certificazioni di natura etica e sociale.

«La certificazione delle produzioni agroalimentari – prosegue Cicala – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese, garantire maggiore trasparenza e tracciabilità ai consumatori e promuovere modelli produttivi sempre più sostenibili. Allo stesso tempo, questi percorsi contribuiscono a valorizzare la biodiversità del nostro territorio e a favorire l’aggregazione tra imprese, elemento decisivo per rafforzare le filiere agricole regionali».

L’intervento SRG03 si inserisce in una strategia più ampia della Regione Basilicata per sostenere e promuovere le produzioni agroalimentari di qualità. In questa direzione si colloca anche la misura SRG10, già attivata nei mesi scorsi, che mette a disposizione 3,38 milioni di euro per rafforzare la presenza delle eccellenze agroalimentari lucane sul mercato europeo.

«Valorizzare le nostre eccellenze – conclude Cicala – significa sostenere concretamente il lavoro delle imprese agricole e promuovere, in Italia e in Europa, il patrimonio produttivo e territoriale della Basilicata».