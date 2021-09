Cicala: “Piena solidarietà del Consiglio al popolo afghano”

Il Presidente del Consiglio regionale: “Sono certo che anche la Basilicata saprà fare la sua parte, unendosi agli sforzi della comunità internazionale per supportare la popolazione civile”

“I principi di responsabilità e solidarietà, uniti alla storia dell’Occidente e dell’Europa, ci richiamano alla necessità di non arrenderci di fronte alle immagini drammatiche che giungono quotidianamente attraverso i mezzi di comunicazione”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in apertura dei lavori della seduta consiliare di oggi rispetto a quanto è accaduto e sta avvenendo in Afghanistan.

“Nel riprendere le attività consiliari dopo la pausa estiva – ha affermato Cicala – a nome dell’intera Assise, ritengo necessario porre l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che sta vivendo il popolo afghano, e manifestare la solidarietà dell’intero Consiglio regionale. L’auspicio è che si attivino tutti i canali istituzionali e diplomatici utili a tutelare i diritti umani, soprattutto delle categorie più vulnerabili”.

“Sono certo che anche la Basilicata – ha concluso il Presidente del Consiglio regionale – saprà fare la sua parte, unendosi agli sforzi della comunità internazionale per supportare la popolazione civile ed evitare che l’Afghanistan torni ad essere una zona di reclutamento e organizzazione di pericolose cellule terroristiche”.