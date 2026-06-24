Cicala: nuovi strumenti a sostegno della zootecnia

«La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell’agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commentando l’approvazione di nuovi avvisi destinati al comparto zootecnico nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri.

Gli interventi riguardano il miglioramento qualitativo degli allevamenti e il sostegno alla transumanza, pratica che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche della civiltà rurale lucana.

«Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio – ha detto l’assessore – sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità».

«Le iniziative avviate – ha concluso Cicala – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l’obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all’intero territorio regionale».