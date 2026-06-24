FacebookClicca qui

Politica

Cicala: nuovi strumenti a sostegno della zootecnia

Foto di Redazione Redazione
111

«La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell’agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla vitalità delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualità e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commentando l’approvazione di nuovi avvisi destinati al comparto zootecnico nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri.

Gli interventi riguardano il miglioramento qualitativo degli allevamenti e il sostegno alla transumanza, pratica che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche della civiltà rurale lucana.

«Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio – ha detto l’assessore – sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitività delle imprese, il benessere animale e la capacità delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attività che custodiscono identità, paesaggio e comunità».

«Le iniziative avviate – ha concluso Cicala – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l’obiettivo di estendere progressivamente le opportunità e gli strumenti di sostegno all’intero territorio regionale».

Foto di Redazione Redazione
111

Articoli correlati

IA, la Basilicata tra le prime Regioni a dotarsi di linee guida

21 Giugno 2026

S.S. 598 Fondo Valle d’Agri, Lacorazza: abbiamo mosso le acque

19 Giugno 2026

Bankitalia, Cicala: agricoltura e agroalimentare per un’economia più forte

19 Giugno 2026

Forestazione: incrementare giornate e stipendi

16 Giugno 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio