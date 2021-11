Cicala incontra il nuovo prefetto di Potenza Campanaro

Nel corso del cordiale colloquio ribadita l’importanza delle sinergie tra istituzioni, quale strumento indispensabile per il perseguimento di risultati ottimali nel governo delle comunità e del territorio intero.

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi in visita di cortesia il nuovo Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, accompagnato dal Vice prefetto e Capo di Gabinetto Gerardo Quaranta.

Nel corso del cordiale colloquio, Cicala nella sua doppia veste di Presidente dell’Assemblea legislativa e del Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, si è soffermato sulle due leggi di cui, recentemente, si è dotata la Regione Basilicata, quella sulla valorizzazione e riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata e quella sull’istituzione dell’osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, e sui prossimi progetti in cantiere, la proposta di risoluzione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata sul progetto “Liberi di scegliere” (l’iniziativa tesa ad assicurare tutele per una vita alternativa ai minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata) e la plp di modifica e integrazione del Codice dei contratti.

“Temi di particolare delicatezza – ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata – verso i quali importante è l’impegno sinergico delle istituzioni tutte per mettere in campo le strategie più adatte contro i fenomeni malavitosi e fondamentale il coinvolgimento del mondo della scuola per costruire gli anticorpi contro il potere mafioso”. “Al corpo docente – ha concluso Cicala – va il nostro ringraziamento per la pregevole azione formativa tesa a sviluppare una maggiore consapevolezza di quel che significhi, ai fini della lotta alla mafia, l’educazione alla legalità. L’obiettivo verso cui tendere è la predisposizione di strumenti normativi sempre più efficaci e azioni di coinvolgimento sempre più ampie su tali temi in un importante percorso di prevenzione”. Nell’augurare al Prefetto un proficuo lavoro e il bentornato nella sua terra di origine, il presidente Cicala ha donato al Prefetto di Potenza il libro su “La Costituzione italiana e lo Statuto della Regione Basilicata illustrati”, volume edito dal Consiglio regionale della Basilicata in occasione dei 50 anni di Regione.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, durante il colloquio con il Presidente del Consiglio regionale Cicala ha sottolineato l’importanza delle sinergie tra istituzioni, quale strumento indispensabile per il perseguimento di risultati ottimali nel governo delle comunità e del territorio intero. “Con lo spirito di collaborazione istituzionale che da sempre impronta le relazioni tra la Prefettura di Potenza e il Consiglio regionale della Basilicata – ha sottolineato Campanaro – attiveremo tavoli interistituzionali al fine di concertare soluzioni condivise nella risoluzione delle varie criticità che potranno manifestarsi”.