Cicala: il ricordo di Giovanni Tempone resterà guida per tutti noi

Photo of Redazione Redazione
135

“Con profonda commozione – dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala – esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa del Sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone.

Giovanni è stato un esempio di coraggio e dedizione: ha affrontato con dignità e forza una lunga malattia, senza mai abbandonare il suo impegno verso la comunità che ha servito fino all’ultimo giorno con passione e responsabilità.

Per me non è solo la perdita di un eccellente amministratore, ma anche di un amico con cui ho condiviso tanti momenti significativi sia durante la mia esperienza da Presidente del Consiglio regionale che durante il mio attuale ruolo di Assessore. La vicinanza territoriale tra Sarconi e Viggiano ha reso ancora più forte il legame umano e istituzionale che ci univa.

Con lui la Basilicata perde un amministratore competente e generoso, mentre Sarconi perde il suo Sindaco, guida e punto di riferimento per l’intera comunità. Il ricordo della sua umanità, del suo impegno e della sua passione resterà vivo e sarà esempio per tutti noi”.

Articoli correlati

