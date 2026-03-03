Cicala: giovani e qualità fanno crescere la Basilicata

L’assessore è intervenuto alla finale regionale di Oscar Green Coldiretti a San Mauro Forte. La giornata ha messo in evidenza un comparto dinamico e moderno e i segnali concreti di un settore che cresce e chiede stabilità e prospettiva: “Ora insieme acceleriamo sulle priorità”.

«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. L’agricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunità regionale».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo alla finale regionale di Oscar Green Coldiretti a San Mauro Forte.

La giornata ha messo in evidenza un comparto dinamico e moderno: imprese digitali e sostenibili, valorizzazione dell’IGP Olio Lucano e della Fragola della Basilicata IGP, innovazione e digitalizzazione, nuove forme di comunicazione agricola. Segnali concreti di un settore che cresce e che chiede stabilità e prospettiva.

«Il lavoro che stiamo portando avanti con il CSR 2023-2027, con il sostegno alle filiere e con il riconoscimento delle nostre produzioni identitarie – ha aggiunto Cicala – dimostra che la Basilicata può giocare un ruolo da protagonista. Ma proprio perché il settore sta dimostrando maturità e capacità imprenditoriale, dobbiamo essere altrettanto tempestivi nelle risposte istituzionali».

Nel corso dell’iniziativa Coldiretti ha richiamato alcune priorità che meritano un’accelerazione concordata.

A partire dalla questione idrica, con particolare riferimento alle aree servite dall’invaso di Conza, dove le aziende attendono certezze per programmare le prossime semine. Così come resta centrale la definizione e l’aggiornamento dell’Accordo di Programma interregionale sull’acqua, tema strategico per la sicurezza produttiva della Basilicata.

È stata inoltre richiamata la necessità di dare soluzione definitiva a situazioni ancora aperte sulle filiere finanziate nel 2017, investimenti avviati quasi nove anni fa e che attendono il completamento del percorso amministrativo.

Accanto a questo, il settore chiede che nella programmazione delle risorse FSC venga riconosciuta una quota adeguata per nuove progettualità in agricoltura, infrastrutture rurali e competitività.

«Sono richieste legittime che raccolgo pienamente – ha sottolineato Cicala – e che sto già portando nelle sedi istituzionali competenti. Il mondo agricolo non chiede privilegi, ma tempi certi e attuazione degli impegni già assunti. In questo senso, sarà importante lavorare in piena sinergia con la Presidenza e con l’intera Giunta per dare risposte rapide e condivise».

L’Assessore ha ribadito che il settore primario rappresenta un interesse generale per la Basilicata, in termini di occupazione, tutela del paesaggio, presidio delle aree interne e sviluppo economico.

«Oscar Green dimostra che i nostri giovani imprenditori sono pronti. Come istituzioni dobbiamo esserlo allo stesso modo. Le priorità sono chiare: ora occorre trasformarle, insieme, in atti concreti».