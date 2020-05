Chiusura palestre, precisazione del Presidente Bardi

Il Presidente della Regione Vito Bardi in merito alla chiusura delle palestre fa notare che questo provvedimento si è reso necessario dopo aver consultato i tecnici della Task Force. Poiché sono luogo di aggregazione le palestre possono rappresentare un incubatore per il Covid. Ed è per questo, in via prudenziale, aspettando ulteriori dati, che si è resa necessaria questa misura.

Ovviamente nulla osta che nei prossimi giorni – dopo avere ascoltato la task force – se la situazione dovesse subire miglioramenti dal punto di vista epidemiologico il provvedimento di chiusura possa essere annullato.







All’articolo il testo dell’ordinanza modificato: