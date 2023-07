Che cos’è una donazione in memoria

Una donazione in memoria merita di essere considerato come un gesto davvero nobile, capace di durare nel tempo e offrire un supporto prezioso a chi ne beneficia. Si tratta di una specifica tipologia di donazione che può essere effettuata in ricordo di qualcuno che non c’è più. Medici Senza Frontiere è un’organizzazione a cui si può pensare se si ha intenzione di effettuare donazioni funerale, grazie a cui si ha la possibilità di aiutare infermieri, medici e operatori. Questa realtà da più di 50 anni si occupa di garantire, in maniera del tutto gratuita, cure a uomini, donne e bambini che ne hanno bisogno perché nel posto in cui vivono non viene assicurato l’accesso a prestazioni sanitarie e cure.

Quale procedura seguire per effettuare una donazione in memoria

Tutte le donazioni funerale, a prescindere dall’entità dell’importo per cui si decide di optare, permettono di curare ragazzi, anziani, bambini e adulti che hanno bisogno di un trattamento sanitario urgente. È questo l’obiettivo che Medici Senza Frontiere si propone di perseguire sin dal momento della sua nascita. Ma qual è l’iter che è necessario rispettare per eseguire una donazione di questo tipo in nome di una persona scomparsa? Niente di troppo complicato a dir la verità. Anzi, si tratta di un’operazione tanto sicura quanto facile, sia che si proceda online sia che si segua l’iter offline. Nel primo caso è sufficiente recarsi sul sito web di Medici Senza Frontiere e compilare il form dedicato. Nel secondo caso si può versare la somma desiderata tramite bonifico bancario o conto corrente postale, per poi caricare la ricevuta della donazione sul sito dell’organizzazione.

Dopo la donazione

Dopo che la donazione è stata completata, una lettera di donazione viene spedita da Medici Senza Frontiere alla famiglia del defunto: in questo modo i parenti possono essere informati a proposito del gesto di solidarietà che è stato compiuto in nome di chi non c’è più. A seconda dei casi, comunque, al posto della lettera si può procedere con una mail personalizzata.

Come effettuare la donazione sul sito di Medici Senza Frontiere

Chi visita MSF trova tutte le istruzioni utili per procedere e le indicazioni necessarie. La donazione può essere eseguita in memoria di chiunque: un familiare, una persona amica, un collega di lavoro, e così via. Attraverso il form che viene messo a disposizione si può specificare il nome del soggetto al quale la donazione in memoria è dedicata. Inoltre, si possono specificare anche i dati dei familiari del soggetto scomparso, che così potranno essere messi a conoscenza del gesto compiuto. Ma quale donazione scegliere? Con Medici Senza Frontiere, le opzioni a disposizione sono due: la donazione singola e quella regolare. In tutti e due i casi, comunque, si è liberi di decidere l’importo che si ha intenzione di versare. Qualora si opti per una donazione regolare, poi, si ha la possibilità di stabilire la frequenza con la quale essa dovrà essere versata. Per quel che riguarda i dati della donazione in memoria, è sufficiente selezionare il metodo con il quale la notifica della donazione dovrà essere inviata ai familiari della persona scomparsa.

Medici Senza Frontiere

A questo punto è legittimo domandarsi perché proprio Medici Senza Frontiere debba essere scelto come ente beneficiario della donazione. I motivi sono tanti, ma il principale va individuato con tutta probabilità nella grande attendibilità che contraddistingue questa realtà, che ha alle spalle più di 50 anni di esperienza, essendo stata fondata nel 1971. In Italia, invece, l’impegno di Medici Senza Frontiere è giunto nel 1992: da quel momento si sono moltiplicate le attività di raccolta fondi e sensibilizzazione.