Cgil Potenza in presidio davanti al Centro Oli Total Tempa Rossa

La Cgil di Potenza è in presidio oggi davanti al Centro Oli Tempa Rossa della Total insieme agli ex lavoratori della CDS, azienda dell’indotto che ha perso la commessa, per problemi inerenti al mancato pagamento di alcune spettanze.

“A fronte delle anomalie presenti in busta paga, la Cgil di Potenza, nel chiedere che vengano sanate tutte le difformità dei diversi trattamenti economici – afferma il segretario Emanuele De Nicola – richiama la Total alle proprie responsabilità così come stabilito nel Patto di sito.

Nel documento, sottoscritto dalla stessa Total e dalle parti sociali, si stabilisce infatti che in caso di anomalie di trattamento da parte delle imprese contrattiste, la Total debba farsi garante dei lavoratori compensando tali mancanze. Chiediamo quindi il rispetto del Patto di sito al fine di tutelare i lavoratori dell’indotto” afferma De Nicola. Al presidio hanno partecipato anche Lisa Montano della Camera del lavoro Cgil di Corleto Perticara e una rappresentante dell’ufficio legale della Cgil di Potenza, Marilena Di Matteo, a garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori nelle sedi giudiziarie qualora fosse necessario. “La Cgil – conclude De Nicola – monitorerà e verificherà anche in futuro il rispetto dei contratti, degli accordi e del Patto di sito”.