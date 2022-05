Certamen “Giustino Fortunato” a Rionero. Tra i vincitori Biagio Gioia del liceo “G. Peano” di Marsico Nuovo

Si è conclusa con grande successo di pubblico e con la partecipazione di ospiti prestigiosi la XVII edizione del Certamen “Giustino Fortunato” dell’IIS di Rionero in Vulture, evento ormai di caratura nazionale. Nella giornata conclusiva, Venerdi 6 Maggio, dopo i saluti della Dirigente Scolastica Antonella Ruggeri e delle varie autorità intervenute, la giornalista lucana Carmen Lasorella ha animato il dibattito dedicato alle minacce e alle sfide del nostro tempo, coordinato da Annamaria Sodano. Alla manifestazione è intervenuto, come ospite d’onore, il campione paralimpico Donato Telesca, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e di inclusione. Al termine della mattinata, sono stati proclamati i vincitori delle varie sezioni del Certamen, che nasce come competizione tra studenti di tutta Italia e che ha coinvolto, in questa edizione, 40 Istituti per un totale di 300 alunni. Il tema conduttore di quest’anno è stato: “In cammino tra monti e valli…e incontrare la storia: uno sport dell’anima”.

I primi tre classificati per ogni sezione sono:

SAGGISTICA ESTERNA: 1° Premio Stefano Marino e Rocco Buono, ITIS Einstein De Lorenzo di Potenza; 2° Michele D’Andrea, Liceo Visconti di Roma; 3° Biagio Gioia, IIS Peano di Marsico Nuovo (PZ).

SAGGISTICA INTERNA: 1° Premio Francesca Fusco, Liceo Scientifico; 2° Aurora Cammarota, Liceo Scientifico; 3° Angela Lamorte, Liceo delle Scienze Umane.

DIGITALE Sez. ESTERNA: 1° Premio, IIS Ovidio di Sulmona; 2° IIS Fazzini-Giuliani di Vieste. Sez. INTERNA: 1° Premio P.Lioi e R.Natale LSU; Menzione speciale L.Giannini, F. Manca, G.Savino Liceo Scienze Applicate.

INDUSTRIAL DESIGN Sez. ESTERNA: 1° Premio, Liceo Maffucci di Calitri; 2° Liceo E. Greco di Catania. Sez. INTERNA: 1° Premio, Classe 3GRA Liceo Artistico.

DEBATE 1° Premio, Liceo Canudo Marone di Gioia del Colle; 2° LS Mangino di Pagani; LS Caccioppoli di Napoli.

Scuole Secondarie di I Grado

DIGITALE 1° Premio, I.C. Ex Circolo didattico di Rionero in Vulture; 2° I.C. Atella-Ruvo; 3° I.C. Atella-Ruvo; Menzione speciale I.C. Ex Circolo didattico di Rionero.

SEZ.ARTISTICA 1°-2°-3° Premio, I.C. Ex Circolo didattico di Rionero in Vulture.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” dà appuntamento a studenti e docenti di tutta Italia per la prossima edizione del Certamen fortunatiano.