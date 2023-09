Il giorno 11 settembre 2023, alle ore alle ore 17:30, in Potenza, presso la Caserma “Lucania”, alla presenza delle massime Autorità Religiose, Civili e Militari, nonché di una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri della Basilicata, si è svolta la cerimonia del cambio del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”.

Alla cerimonia ha presenziato il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” in Napoli.

Il Generale COVETTI, destinato ad altro prestigioso incarico quale Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in Roma, ha tracciato il bilancio dell’attività operativa dei Carabinieri sul territorio della Basilicata nel periodo del suo Comando (8 settembre 2020 – 11 settembre 2023), con particolare riferimento sia agli importanti risultati conseguiti sul piano del contrasto ai clan mafiosi operanti nel Metapontino e nel Vulture Melfese, nonché sul piano della lotta al lavoro nero, al caporalato, alle truffe a danni degli anziani e dello Stato, agli illeciti accertati mediante gli strumenti forniti dalle leggi sulle misure di prevenzione patrimoniali, messi in atto con grande collaborazione dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri. Ha sottolineato, soprattutto, il ruolo svolto dalle Stazioni Carabinieri, maggiormente durante l’emergenza pandemica, quale punto di riferimento e di vicinanza ai cittadini.

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA ha rivolto al Generale COVETTI parole di grande stima ed elogio per il lavoro svolto in questi ultimi anni e gli auguri, al Generale SCAFURI, di un sereno e proficuo lavoro in terra lucana.

Il nuovo Comandante, Generale di Brigata Giancarlo SCAFURI, è nato a Roma il 2 Agosto 1966, sposato, padre di due figli, ha intrapreso la carriera militare nel settembre del 1982, frequentando il 195° corso alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Conseguito il diploma liceale nel 1985 ha proseguito gli studi presso l’Accademia militare di Modena ed in seguito presso la Scuola di Applicazione Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri a Roma. Nell’Anno accademico 2005/2006 ha frequentato l’8° Corso superiore di Stato Maggiore interforze del Centro Alti Studi per la Difesa conseguendo il massimo punteggio.

Ha ricoperto incarichi operativi a Palermo, Cantù, Milano, Monreale, Ancona, Roma, Napoli, Caserta, Reggio Calabria e nuovamente a Roma, ove lascia l’incarico di Direttore del Servizio III della Direzione Centrale Servizi Antidroga (D.C.S.A.), per assumere il Comando della Legione Carabinieri “Basilicata”, annoverando numerosi riconoscimenti e decorazioni.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina il nuovo comandante della Legione Carabinieri Basilicata, generale di brigata Giancarlo Scafuri.

Nel corso dell’incontro il presidente Bardi ha confermato la piena disponibilità della Regione Basilicata a collaborare con i reparti dell’Arma per garantire ordine pubblico e legalità ed ha espresso parole di compiacimento per gli importanti risultati conseguiti sul territorio lucano nel contrasto alla criminalità.