Caso Santanchè, Topazio (Centro democratico Basilicata) in pressing sulla Casellati

“La legalità rappresenta uno dei temi più importanti e di grande impatto sociale, relazionale, economico e morale del sistema paese”. Questa in una nota stampa la riflessione del Segretario Regionale del Centro Democratico di Basilicata, Sonia Topazio che analizza le ultime vicende legate al caso Santanchè. “A mio avviso – dice – vanno poste le basi per un deciso cambiamento nella politica nazionale. E’ davvero sconcertante constatare l’assoluta indifferenza del premier Giorgia Meloni sul caso Santanchè “, ribadisce l’esponente del Centro democratico. E aggiunge: “Mi sembra paradossale che se da un lato si parla di legalità dall’altro nel Governo attuale si continua a perpetrare la logica del confermare la presenza di esponenti come il ministro del Turismo alle prese con indagini della magistratura. E’ questa una situazione che va a turbare gli equilibri della classe politica nazionale e ovviamente non fa onore all’etica e alla politica nazionale”. Topazio chiede alla coordinatrice in Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati “di farsi interprete dei valori della politica e di aprire una discussione all’interno del Governo tesa a creare le premesse per un deciso allontanamento della Santanchè dal dicastero per il turismo. Questo perché parlare di legalità in una manifestazione che ricorda Paolo Borsellino e poi ragionare diversamente non rappresenta a mio avviso il miglior modo per fare della politica il teatro dei valori, quello inteso nella piena accezione del termine”.