Cashback benzina, 10% di rimborso anche su rifornimenti auto

Con l’Extra Cashback di Natale annunciato dal Premier Conte alcuni giorni fa – programma del governo atto a rimborsare i cittadini di una parte delle spese effettuate con carta, bancomat, carte prepagate o app di pagamento – verranno rimborsate anche le spese effettuate per il pieno di carburante nelle stazioni di servizio.

Una bella notizia per tutti gli automobilisti italiani, dunque, che a partire dalla giornata di ieri – e fino al prossimo 31 dicembre – possono usufruire del servizio Cashback su tutti i rifornimenti di benzina, GPL, metano e Diesel, ottenendo il 10% di rimborso.

Cashback benzina, come funziona

Ovviamente, anche per quanto riguarda il rifornimento in stazione di servizio è previsto un rimborso con un limite massimo di spesa. Infatti la somma che ogni persona potrà ottenere sarà un rimborso di 150 euro, ma solo se saranno stati effettuati 10 pagamenti entro la fine di dicembre. Ulteriore limitazione riguarda, poi, la singola operazione di pagamento, che non potrà avere un importo minore di 15 euro. In quanto il tetto massimo stabilito dal Governo sancisce un rimborso fino a 300 euro all’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti.

Per accedere al servizio messo a disposizione dallo Stato basta registrarsi all’app IO, disponibile per smartphone Android e iOs, effettuare l’accesso alla propria area riservata attraverso SPID o Carta d’identità elettronica, fornire le informazioni riguardanti i metodi di pagamento che verranno usati e indicare l’Iban su cui si desidera ricevere il rimborso.

FONTE QUI