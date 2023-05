Caro affitti: in Basilicata calano

Aumenti in altre otto regioni compresi tra il 2,4% della Toscana e lo 0,5% della Sicilia. Sul fronte dei ribassi, i maggiori spettano a TrentinoAlto Adige (-3%), Molise (-1,4%) e Basilicata (-1,3%). Giù anche FriuliVenezia-Giulia (-0,9%) e Umbria (0,1%) Per quanto riguarda i prezzi, la Valle d’Aosta è la regione più cara dello stivale con i suoi 18,2 euro/m2 seguita da Toscana (16,8 euro/m2) e Lombardia (16,6 euro/m2). Prezzi di richiesta superiori alla media italiana di 12,5 euro mensili anche in EmiliaRomagna (15,4 euro/m2), TrentinoAlto Adige (14,1 euro/m2) e Lazio (12,8 euro/m2).

Nelle altre regioni prezzi che vanno dagli 11,6 euro della Liguria a scendere sino ai sei euro mensili del Molise, la regione più economica per gli affittuari italiani.