Carnevale in Hospice pediatrico, le Associazione di volontariato donano un sorriso

Festa di Carnevale all’Hospice pediatrico “Il sentiero delle Fiabe” di Lauria con le corsie della struttura trasformate per l’occasione in un grande show di maschere, colori e coriandoli. Il personale sanitario dell’Hospice, insieme alle associazioni di volontariato Vincenziana, Cif e Mov, hanno realizzato un grande spettacolo con musiche e fiabe per regalare un momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione è stata espressa dal responsabile della struttura, Rocco Orofino che ha sottolineato come sia proprio in queste occasioni che “l’hospice viene reso ulteriormente un luogo ancora più a misura di bambino grazie a piccoli gesti e iniziative che provengono dall’esterno e che permettono di rendere la quotidianità di questi pazienti più gradevole e normale”.

Già a Natale scorso l’Hospice era stato coinvolto in iniziative di solidarietà con la consegna di panettoni e doni, tanto che oggi il Direttore Generale F.F. Luigi D’Angola si dice “entusiasta per la considerazione che la struttura lauriota ha sul territorio grazie anche al ruolo primario che l’Hospice riveste nella cura e nel sostegno a piccoli pazienti bisognosi di trovare un sorriso per alleggerire le proprie sofferenze”.