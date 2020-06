Campagna su e per Hong Kong, Bolognetti: “il 4 giugno sit-in in piazza Mario Pagano a Potenza”

Poco prima di lasciarci Ernesto Rossi, animatore del “Non mollare!”, coautore del Manifesto di Ventotene, l’antitotalitario Ernesto Rossi, ebbe ad inviare una missiva a Massimo Mila nella quale tra l’altro scriveva: “Non c’è rimasta che una piccola fiammella: ma, il padreterno consentendolo, in certe occasioni anche un fiammifero può essere sufficiente per far saltare una polveriera”.

In questi tempi bui, in cui antichi fantasmi tornano ad affacciarsi e a prendere corpo, in questo tempo in cui osserviamo un mondo che sembra voler andare in frantumi, occorre illuminare il buio, provare ad essere la fiammella e il fiammifero che illumina.

Più volte ho citato in questi mesi la straordinaria conclusione del romanzo “La Peste” del franco-algerino Albert Camus: “Il bacillo della peste non muore mai”.

In un tempo e in un contesto in cui montano antidemocrazia e antistato di diritto, in cui il male rischia di diventare invisibile e declinarsi in quella banalità del male di cui parlava Hannah Arendt, occorre dar corpo a un dato di resistenza e di resilienza, di lotta in difesa di principi, idee, diritto e diritti, democrazia e diritti umani.

Occorre, e con urgenza, porre al centro del dibattito politico la questione della qualità delle nostre democrazie e il tema dei totalitarismi, laddove, lo ripeto, la linea di confine tra democrazie reali e totalitarismi va sempre più assottigliandosi.

Con gioia accolgo in queste ore le adesioni di coloro che non intendono tacere su quel che sta accadendo in Cina e che vogliono gridare ai satrapi del PCC che quel che accade a Pechino ed Hong Kong ci riguarda.

La nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata dal regime totalitario di Pechino verrà utilizzata dal Grande Fratello Xi Jinping per soffocare ulteriormente elementari diritti umani.

Nel preannunciare che il 4 giugno, in occasione del 31° anniversario della strage di Piazza Tienanmen, terrò un sit-in a Potenza in Piazza Mario Pagano, non posso fare a meno di chiedere al regime di Pechino: perché il vostro esercito lo avete definito esercito popolare di liberazione, se non ha nulla di popolare e se anziché portare liberazione porta oppressione?

Noi scegliamo la parte di coloro che in quel 1989 scesero in piazza per rivendicare democrazia, libertà e riforme. Vedo in Europa, in Italia e nel mondo troppa gente che idealmente si colloca all’interno di quel carro armato fronteggiato da un solitario manifestante.

Sì, #sonoancheaffarinostri

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, Membro del Consiglio generale del Partito Radicale e membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni.

