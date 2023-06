Camion in bilico sul ciglio di una scarpata a Corleto Perticara

Si è sfiorata la tragedia nella valle del petrolio. Intorno alla mezzanotte di lunedì un autoarticolato diretto al Centro olio di Tempa Rossa, a Corleto Perticara, ha imboccato una strada comunale interpoderale rimanendo bloccato ed in bilico sul ciglio di una scarpata. Le operazioni di recupero sono andate avanti anche nella giornata di martedì. Disagi per i frontisti che conducono le aziende agricole della zona. “Da tempo ed invano – denuncia l’assessore all’ambiente Valeria Carmela Giorgio – l’amministrazione comunale di Corleto aveva chiesto alla TotalEnergies E&P Italia di trovare una soluzione concertata per evitare il transito dei mezzi sul tratto stradale comunale denominato e conosciuto come ‘pista da sci’. Nonostante un’ordinanza adottata dal sindaco con cui espressamente è stato vietato il transito a non residenti , ancora oggi puntualmente giungono doglianze dei residenti che denunciano un massiccio traffico ma anche situazioni di pericolo”. Il comune aveva già proposto di istituire un presidio di vigilanza.