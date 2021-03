Calcio, caos in Eccellenza. Petraglia attacca: “La beffa continua…ma noi non molliamo!”

L’anno scorso, con una squadra in crescendo, ad 8 giornate dal termine ed un calendario in discesa, il ns Grumentum non avrebbe avuto problemi a mantenere la D.

Sono stati inflessibili: blocco campionato causa Covid, retrocessioni per tutti a tavolino ( pur in pandemia) per far salire il più possibile società di eccellenza e poi determinare ripescaggi grotteschi ( a seguito di un cambio regole ,nel ns girone h , ripescano per incanto società giunte in classifica dopo di noi, finanche la penultima; cosa mai successa nella storia).

Quest’anno, riproviamo a fare il progetto nella città di Matera, pianifichiamo ed impieghiamo risorse, investimenti, tempo, passione, energie: ci bloccano dopo appena un mese e ci danno la possibilità di ripartire, dopo ben 5 mesi, a condizioni ambigue. Come Basilicata, aderiamo in 5.

Praticamente , notizia di oggi, tutte le Regioni ammesse in deroga, salvo la Basilicata per ragioni oscure o strampalate; con una paradossale conseguenza: le società lucane, come la ns, che volevano riprendere, non possono aspirare alla d sul campo ne’ chiedere ripescaggi, per fattori estranei alla propria volontà.

Che dire….!

Cercheremo con il Presidente del Comitato Regionale di far tornare la FIGC sui propri passi; in ogni caso il Grumentum, per la serietà del progetto intrapreso, rivendica il proprio diritto di giocare, in qualsiasi Regione e qualsiasi girone.

Tengo a precisare che, se si riparte con il Protocollo della D ( e costi finanziati dalla federazione) ed a metà Aprile, i rischi collegati alla Pandemia sono molto contenuti e che, in ogni caso, nutro profondo rispetto per le legittime scelte fatte da colleghi Presidenti e Società che, per motivazioni comprensibili, non sono potute ripartire.

Ma c’è pure tanta ipocrisia.

Il Grumentum, come sempre, non mollerà!

Un caro abbraccio a tutti e buon San Giuseppe.

Il Presidente

Antonio Petraglia