Calcio a 5: l’Orsa Viggiano si prepara per la gara di sabato

E’ uno dei nuovi arrivati di quest’Orsa Viggiano, che alla ripresa del campionato ha subito conquistato un pareggio importante in casa della Junior Domitia, Donato Piliero a tornare sul match e a tuffarsi nella sfida con il Leoni Acerra: “Per come sono andate le cose ritengo che sabato scorso abbiamo perso due punti: sullo 0-2 non abbiamo rischiato praticamente niente avendo un paio di occasioni con Miri, non sfruttate per la bravura del portiere e la stanchezza, che potevano permetterci di arrotondare il risultato. Inoltre eravamo in formazione risicata. Poi, un paio di episodi ci hanno fortemente condizionato. Abbiamo disputato una buonissima gara tenendo, anche, conto che eravamo tutti nuovi”.

LA SETTIMANA: “Mentalmente stiamo bene: siamo un gruppo unito e al di la dei risultati e delle pressioni riusciamo anche a divertirci. Non abbiamo preoccupazioni anche se, se avessimo conquistato i tre punti sarebbe stata una settimana ancora migliore”.

RISPOLI: “Lo conoscevo da calciatore visto che ci siamo incontrati più volte. E’ lo stesso da allenatore: è preparatissimo e ci mette grinta e carattere. La prestazione fatta sabato è arrivata grazie a lui che ci ha inculcato un gran temperamento”.

I LEONI ACERRA: “E’ una squadra grintosa con alcuni singoli molto validi. Dovremo difendere bene e approfittare dei loro errori”.

LA GARA: “Sabato ci attende un’altra gara tosta: affrontai questa formazione, già, con il Bernalda. Faremo la nostra gara per cercare, come sempre, di vincere sperando che gli arbitri non siano come sabato scorso…”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA